„Die Presse“-Chefredaktion und -Geschäftsführung verwahren sich gegen die Methoden der Ermittler. Innenminister Peschorn will sich persönlich um den Fall kümmern.

Das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) wollte nicht nur das Handy der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper beschlagnahmen lassen. Sondern auch jenes der „Presse“-Redakteurin Anna Thalhammer. Anlass waren ihre Recherchen zu den Vorfällen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Die Ermittler des BAK waren auf der Suche nach einem angeblichen „Maulwurf“ im BVT. Die Idee, die Handys der Abgeordneten und der „Presse“-Journalistin beschlagnahmen zu lassen, soll auch dort ihren Ausgang genommen haben.

>> Minister Peschorn: „Ich habe den Job eines Sanierers“ [premium]

„Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak und „Presse“-Geschäftsführer Herwig Langanger verwahren sich gegen solche Methoden: Dies sei absolut inakzeptabel, ein Angriff auf das Redaktionsgeheimnis und den Informantenschutz. Die Ermittler könnten sich jederzeit an Chefredaktion und Geschäftsführung wenden, das Handy einer Mitarbeiterin zu beschlagnahmen, sei völlig indiskutabel und eine Attacke auf die Pressefreiheit. Man fordere hier volle Aufklärung der Vorfälle.

Anna Thalhammer sagt, sie habe gerüchteweise bereits im Juli davon erfahren, dass das BAK geplant habe, ihr Handy zu konfiszieren. Dies wurde ihr gegenüber damals vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung jedoch dementiert.

Peschorn verspricht volle Aufklärung

Der Versuch, die Handys zu beschlagnahmen, fand in der Amtszeit von Herbert Kickl (FPÖ) als Innenminister statt. Dieser spielte am Mittwoch den Ball an die frühere Innenministeriumsstaatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) weiter – sie sei damals für das BAK zuständig gewesen. Die ÖVP wies dies zurück: Für Generalsekretär Karl Nehammer betreibt der vormalige Innenminister „wieder“ eine „Täter-Opfer-Umkehr“ und agiert „verlogen“. Die Staatssekretärin habe sich nie in Einzelstrafsachen eingemischt und sei auch konkret über diesen Fall nicht informiert gewesen.

Innenminister Wolfgang Peschorn meldete sich am Donnerstag bei der „Presse“ und versprach volle Aufklärung. Er werde sich auch persönlich darum kümmern und wenn er mehr wisse, die Zeitung und die Öffentlichkeit informieren. (Red.)