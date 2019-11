Spar baut Kooperation mit Turmöl-Tankstellen aus

20 neue Spar express Shops bei Turmöl-Tankstellen sind österreichweit geplant.

Der Lebensmittelhändler Spar baut seine Kooperation mit dem Betreiber der Turmöl-Tankstellen, der Doppler Gruppe, aus. Dafür sollen in den nächsten 14 Monaten 20 neue Spar express Shop eröffnet werden, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Der erste neue Shop sei in Amstetten geplant und insgesamt bereits der 51., der in Kooperation mit Doppler entstehe.

Die Doppler Gruppe sei der einzige Kooperationspartner im Tankstellengeschäft von Spar, sagte eine Unternehmenssprecherin zur APA.

Erst im vergangenen Jahr hatte Spar seinen Vertrag über 47 Tankstellen-Shops mit Shell verloren. Der Vertrag war damals insbesondere deshalb nicht verlängert worden, weil der Lebensmittelhändler darauf bestanden hatte, an der Tankstelle die gleichen Preise zu verrechnen wie im Supermarkt. Die Kooperation für diese 47 Standorte wurde vom Spar-Konkurrenten Rewe übernommen.

In den Turmöl-Shops bietet Spar eigenen Angaben zufolge die gleichen Preise wie in seinen Supermärkten. "Kein anderer Tankstellenshop in Österreich bietet ein Supermarktsortiment zu derart niedrigen Preisen und das vielerorts rund um die Uhr", sagte Alois Huber, Spar-Geschäftsführer für Wien, Niederösterreich und nördliches Burgenland, laut einer Aussendung.