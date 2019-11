Gewerkschaft droht mit Streik bei Mondi in Frantschach

Bei der Papierfabrik Mondi in Frantschach-St. Gertraud gärt es. Laut Betriebsrat verweigert Geschäftsführung Informationen.

Am Donnerstag hat der ÖGB beschlossen, dem Betriebsrat der Papierfabrik Mondi in Frantschach-St. Gertraud (Bezirk Wolfsberg) die Streikfreigabe zu erteilen. Dem Betriebsrat würden in den vergangenen Wochen trotz mehrmaliger Aufforderungen "gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Personalsituation vorenthalten", hieß es in einer Aussendung der Gewerkschaft.

Was die Gewerkschafter ebenfalls erzürnt: Die Geschäftsführung der Niederlassung in Kärnten plane, das seit 1988 in einer Betriebsvereinbarung verankerte Jubiläumsgeld zu streichen. Die örtliche Geschäftsleitung verweigere inzwischen den Betriebsräten weitere Gespräche. Der ÖGB unterstütze etwaige Kampfmaßnahmen der Belegschaft, betonte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Bei Mondi war vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

(APA)