Alma Zadić, türkis-grüne Vorbotin

Alma Zadić hat viele Wege hinter sich: von Bosnien nach Wien, von Favoriten nach New York, von der Anwältin zur Liste Jetzt, von dort zu den Grünen – wo sie jetzt eine Koalition verhandelt.

Alma Zadić hat in den vergangenen Monaten drei Mal für politische Überraschungen gesorgt. Ein Mal, weil sie von der Liste Jetzt doch zu den Grünen überlief. Dann wiederum, weil deren Chef, Werner Kogler, sie recht weit oben auf der Wahlliste platzierte. Und zuletzt, als er sie mitnahm, um mit der ÖVP zu verhandeln. Jetzt sitzt sie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gegenüber, sie sind das Verhandlerpaar zum Themenblock „Staat, Gesellschaft, Transparenz“.



Es ist plötzlich ein großer Auftritt für die 35-jährige Wiener Juristin, die bis vor Kurzem eine Randfigur der Innenpolitik war. Zadić betrat die politische Bühne 2017 als Unbekannte.

„Ich habe gesehen, wie schnell Gesellschaften gespalten werden können.“ Alma Zadić

Pilz hatte sie bei der Gründung seiner Liste im Sommer 2017 – nachdem er die Grünen im Streit hinter sich gelassen hatte– vor den Vorhang geholt; er präsentierte Zadić als Flüchtling und (Völker-)Rechtsexpertin: Sie war als Zehnjährige mit ihrer Familie im Bosnien-Krieg nach Österreich gekommen. Eine Art kindliche Prägung: „Ich habe gesehen, wie schnell Gesellschaften gespalten werden können.“

Das habe sie 2017 wieder gespürt. Zadić – die in Wien Favoriten aufgewachsen ist und unter anderem an der Columbia University in New York City studiert und gearbeitet hat – ließ also nach sechseinhalb Jahren ihre Stelle als Senior Associate bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei sein, wechselte ins Hohe Haus, „um zu verhindern, dass Hetze wieder eine Gesellschaft spaltet“.

Zwischenruf-Zwischenfall

Zadić blieb auch als Mandatarin anfangs eine Unbekannte. Die Liste Pilz war durch den Skandal um ihren Gründer, dem damals sexuelle Belästigung vorgeworfen worden war (das Verfahren gegen Pilz wurde auf Wunsch der Frauen, die ihn beschuldigt hatten, eingestellt, Anm.), schwer erschüttert, bekam eine neue Chefin, Maria Stern, und letztlich auch einen neuen Namen, nämlich Jetzt. Und auch Zadić rückte erst ins Licht der Öffentlichkeit, nachdem eine ihrer Reden im Parlament von zwei Mandataren der damaligen Regierungsparteien, Johann Rädler (ÖVP) und Wolfgang Zanger (FPÖ), mit despektierlichen und sexistischen Zwischenrufen begleitet worden war.

Zadić hatte in dieser Rede das Handeln des damaligen FPÖ-Innenministers, Herbert Kickl, in der Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) kritisiert. Das sollte auch jenes Thema werden, in dem Zadić sich schlussendlich auf dem politischen Parkett etablieren würde. Im Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre gab Pilz, als Parlamentarier zurückgekehrt, den Showman; auch Zadić war, was sie ist, nämlich eine Juristin, die – den perlbeohringten Kopf über die Aktenmappen gebeugt – ruhig nachfragte.

Geprägt vom Einzelkampf

Manchmal zu ruhig, wie manche ihrer Kollegen meinen. Ein ehemaliger Politiker aus dem Klub der Liste Jetzt beschreibt sie als Konsens-Suchende – und als konfliktscheu, besonders Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegenüber. „Sie hat das Einvernehmen mit Kurz und anderen ÖVP-Ministern gesucht.“ Insofern, meint der Ex-Kollege, befinde sie sich nun „persönlich in einer idealen Situation“ – als Verhandlerin von einer Koalition von ÖVP und Grünen. Man könnte Zadić somit als unverhoffte Vorbotin von Türkis-Grün verstehen. „Man muss schauen, was sie damit zusammenbringt“, sagt der ehemalige Listen-Kollege.

Zadić selbst sagt, Politik verstehe sie als „Teamsport“, nicht als Kampf von Einzelpersonen gegeneinander – die Erfahrung bei der Liste Jetzt dürfte sie geprägt haben. Den ÖVP-Chef kennt Zadić übrigens noch vom Studium in Wien. Im Gegensatz zu Kurz schloss sie ihres ab, 2017 promovierte sie – Thema ihrer Dissertation: der Einfluss des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien auf Rechtsentwicklung in Bosnien, Kroatien und Serbien.

„Anders als erwartet“

Dass Zadić sich letztlich vor der Nationalratswahl für einen Absprung bei der Liste Jetzt und ein Engagement bei den Grünen entschied, überrascht die, die mit ihr zusammengearbeitet haben, nicht. Sie habe weiterhin im Parlament mitwirken wollen, und „Menschen haben das Recht, die Partei zu wechseln“, heißt es aus dem Ex-Klub, wo auch berichtet wird, dass mehrere Jetzt-Politiker am liebsten zu den Grünen gegangen wären, diese jedoch nur Interesse an Zadić gehabt hätten. Zadić meint, bei der Liste Jetzt sei letztlich alles „anders gekommen als erwartet – es waren schwierige Zeiten“.

Spricht sie nun von den Grünen, sagt sie ganz oft das Wort „Team“. Es gebe eine gemeinsame Vision, und „wer als Team auftritt, kann wesentlich mehr erreichen“, das habe sie in der Vergangenheit gelernt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Zadić kaum etwas über die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP zu entlocken ist. Eine Sprecherinnenrolle steht für Zadić bei den Grünen jedenfalls noch nicht fest. „Das werden wir im Team entscheiden.“[PYR9I]

