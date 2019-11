Ein Spätstarter will die Demokraten durcheinanderwirbeln

Obama-Freund Deval Patrick kündigte Präsidentschaftskandidatur an.

Wien/Washington. Zehn Wochen vor den ersten Vorwahlen in Iowa kommt ins nach wie vor dichte Feld der demokratischen Präsidentschaftskandidaten plötzlich eine neue Dynamik. Zog erst New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg Spekulationen auf sich, so kam ihm Deval Patrick als Spätstarter jetzt noch zuvor.

Der 63-jährige Ex-Gouverneur von Massachusetts kündigte im Fernsehsender CBS, für den er nebenbei als Kommentator tätig war, seine Präsidentschaftsambitionen an. Rechtzeitig vor dem Anmeldeschluss eilte er nach New Hampshire und begab sich anschließend auf Wahlkampftour. In New Hampshire, dem Nachbarstaat von Massachusetts, erhofft er sich einen Durchbruch.

In einem Telefonat hatte der afroamerikanische Ex-Gouverneur, ein Freund Barack Obamas, Joe Biden über seine Absichten informiert. Biden liegt in den nationalen Umfragen noch voran, hat jedoch seinen Favoritenstatus eingebüßt. Patrick wie Bloomberg könnten sich angesichts einer explizit linken Grundströmung bei den Demokraten, für die Elizabeth Warren und Bernie Sanders stehen, als moderate Alternative positionieren. Denn die Senatoren Kamala Harris und Cory Booker blieben trotz prägnanter TV-Debatten bisher hinter den Erwartungen zurück. Deval Patrick gilt auch als möglicher Minister oder Vizepräsidentschaftskandidat. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2019)