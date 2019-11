Sie machen ihr Spiel – aber die Einsätze werden höher

Bislang konnte man auf Schwarz, Rot oder auch Blau setzen. Die Causa Casinos könnte allerdings ein Game Changer in Sachen Postenschacher sein.

In der (Sprach-)Welt der Social Media würde man das jetzt Whataboutism nennen. Interessant ist der Gedanke dennoch: Was denkt sich eigentlich Eva Glawischnig so, wo sie da gelandet ist? Ihr Chef, Harald Neumann, der ihr damals bei der Präsentation das Novomatic-Logo ans Revers heftete, hat mutmaßlich die FPÖ, also führende Teile davon, dafür einzuspannen versucht, seinem Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Und den Finanzminister der ÖVP gleich mit.