Nach heftigen Protesten einigen sich Parteien in Chile auf Verfassung

Demonstrationen in der chilenischen Stadt Valparaíso.

Wochenlang wurde auch Chiles Straßen protestiert, 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Nun soll eine neue Verfassung beschlossen werden.

Nach wochenlangen Protesten und gewalttätigen Ausschreitungen haben sich die Parteien in Chile auf den Weg zu einer neuen Verfassung geeinigt. Das teilten die Unterhändler am frühen Freitag in der Hauptstadt Santiago de Chile mit. Chiles Verfassung von 1980 stammt noch aus Zeiten der Diktatur von General Augusto Pinochet.

Das südamerikanische Land wird seit Wochen von heftigen Protesten und gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei erschüttert. Rund 20 Menschen kamen bei den Krawallen ums Leben.

Die Protestwelle fußt auf mehreren Forderungen: Die Demonstranten verlangen unter anderem höhere Untergrenzen für Löhne und Renten, günstigere Medikamente und eine neue Verfassung, die das Grundgesetz aus den Zeiten des Diktators Augusto Pinochet ersetzen soll.

Staatschef Sebastián Piñera hat in einigen Punkten Entgegenkommen signalisiert und stellte zuvor eben auch die Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Aussicht. Die konservativen Regierungsparteien sträubten sich allerdings zuvor gegen die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, wie sie von den Demonstranten gefordert wird.

Die Unruhen, bei denen es zu schweren Sachbeschädigungen und zahlreichen Plünderungen kam, haben auch negative Auswirkungen auf die chilenische Wirtschaft. Die Regierung senkte ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,6 auf 2,0 Prozent. Die chilenische Währung erreichte am Dienstag mit 783 Peso pro Dollar ihren niedrigsten Wert seit 1990. Vor Ausbruch der Krise hatte der Wechselkurs zur US-Währung bei 710 Peso gelegen. (APA)