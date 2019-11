Anzeige wird nicht mehr sofort bekannt

Justizminister Jabloner gibt den Staatsanwaltschaften neue Regeln. Die Oberbehörde soll wichtige Punkte nur noch per Weisung kommunizieren dürfen. Die Öffentlichkeit erfährt von Anzeigen erst, wenn es eine inhaltliche Entscheidung darüber gibt.

Wien. Justizminister Clemens Jabloner präsentierte am Freitag seinen Wahrnehmungsbericht. Und er kündigte darin einige Änderungen im Justizbereich an.

So sollen Staatsanwaltschaften Medien künftig nicht mehr bestätigen dürfen, dass eine bestimmte Anzeige eingelangt ist. Erst wenn die Anklagebehörde weiß, wie sie mit der Anzeige umgehen will (ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet oder nicht), soll das die Öffentlichkeit erfahren dürfen.

Klarstellen will Jabloner per Erlass auch, dass inhaltliche Änderungen von Vorhaben der Staatsanwaltschaft nur noch in Weisungsform erfolgen sollen. Das habe eine Reformgruppe vorgeschlagen. Bisher konnten kleinere Änderungen (etwa Streichungen oder Hinzufügungen bei der Begründung für eine Maßnahme) auch durch „Maßgaben“ von der Oberbehörde angeordnet werden. Für Weisungen gelten strengere formale Regeln.

Halte die Oberinstanz es für nötig, neue Beweismittel zu beschaffen oder Ermittlungen einzuleiten, handle es sich um einen Weisungsfall, stellt Jabloner klar. Wolle die Oberinstanz die (übrigens öffentlich zu machende) Begründung für die Einstellung eines Verfahrens ändern, müsse sie ebenfalls eine Weisung geben.

Zuletzt waren Konflikte zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einerseits bzw. der über ihr stehenden Oberstaatsanwaltschaft Wien und des an der Spitze der Weisungskette stehenden Justizministeriums publik geworden. Dabei war es um die Frage gegangen, inwiefern abseits von Weisungen (etwa in Dienstbesprechungen) Vorgaben gemacht werden dürfen. Dienstbesprechungen der Anklagebehörden soll es aber weiter geben. Allerdings künftig in klarer strukturierter Form, wie Jabloner betont. Ein Protokoll ist umgehend zu verfassen. Verweigert ein Teilnehmer die Unterschrift unter dem Protokoll, so muss er dies samt Begründung festhalten.

Einmal mehr verdeutlicht Jabloner in seinem Wahrnehmungsbericht auch die prekäre budgetäre Situation der Justiz. Die Leistungsfähigkeit der Gerichte sei durch den Verlust von 300 Planstellen in den vergangenen fünf Jahren bereits „schwer beeinträchtigt“, betont Jabloner. Die nächste Regierung müsse hier eine Lösung finden. Für das kommende Jahr sei ein Mehrbedarf von 90,6 Millionen Euro nötig, um überhaupt den Status Quo aufrecht erhalten zu können.