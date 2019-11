Nutella-Hotel eröffnet in den USA

Der Traum vieler Schoko-Haselnusscreme-Fans wird wahr: Im US-amerikanischen Napa Valley können die Gewinner eines Gewinnspiels im "Hotella Nutella" übernachten.

Ob man hier wohl auch in Nutella baden kann? Sicher ist, dass im Pop-up-Hotel namens Hotella Nutella alles im Zeichen der Haselnuss-Schokocreme steht.

Das fängt schon bei den Teppichen, Vorhängen und Tapeten an, die allesamt mit dem Logo und der Nutella-Verpackung verziert sind. Auch ein Kissen in Croissant-Form darf nicht fehlen.

Zu dem Erlebnis, das drei Personen samt Begleitung gewinnen können, zählt auch ein Nutella-basiertes Frühstück, das von namhaften Köchen und zubereitet wird, darunter ein sogenannten "Pancake Artists". Tanya Holland und Geoffrey Zakarian etwa zeigen den Gästen zudem, welche Gerichte man aus Nutella zubereiten kann.

Um den Kurzurlaub von 10 bis 12. Jänner zu gewinnen, müssen Teilnehmer (mitmachen können übrigens nur US-Bürger), ein Video unter dem Motto "warum Nutella jeden Morgen so besonders macht", einreichen.

