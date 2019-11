Garantiert schwefelfrei: Die Messe Naturwein Now!

Im Odeon dreht sich alles um Natural Wines, Naturweine, Raw Wines, Naked Wines.

Sie laufen unter Natural Wines, Naturweine, Raw Wines, Naked Wines: Weine aus biologisch oder biodynamisch angebauten Trauben, möglichst ohne Eingriffe wie Schwefel hergestellt. Einen Überblick über die derzeitigen internationalen Größen dieses Metiers kann man sich am 15. November im prachtvollen Theater Odeon in der ehemaligen Getreidebörse in Wien verschaffen: Bei der Messe Naturwein Now! präsentieren zahlreiche maßgebliche Winzer und Winzerinnen aus Europa und Übersee ihre Weine.