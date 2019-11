Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die Themen des Tages:

Casinos. Politische Postenschacher gab es in der Republik schon viele. Das wussten man schon vor der Causa Glücksspiel. Aber noch nie hat es wohl einen gegeben, der so gut dokumentiert worden ist wie dieser. Konkret: Die Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo. Das ist modernen Kommunikationstechniken, aber noch viel mehr den Beteiligten zu verdanken. Sie hatten nämlich keinerlei Hemmungen, über ihre Deals und politischen Absprachen ganz ungeniert per WhatsApp zu kommunizieren. Das zeigt ein Amtsvermerk der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vom 29. Oktober 2019, die der „Presse“ vorliegen. >> Mehr dazu [premium]

Wintereinbruch. Während sich die Hochwasserlage in Venedig langsam entspannt, sorgen Regen- und Schneemassen in Österreich weiterhin für erhebliche Probleme. In Oberkärnten, Ost- und Nordtirol kam es zu Lawinenabgängen, in Salzburg gaben die Behörden in Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden wegen der Wassermassen eine Zivilschutzwarnung aus. Die steirische Gemeinde Stadl an der Mur wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gastein ging gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser nieder. >> Mehr dazu

Eskalation in Hongkong. Bei einer neuen Welle der Gewalt in Hongkong ist es in der Nacht auf heute zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Bei der Belagerung der Polytechnischen Universität war die Lage in der Nacht eskaliert, als radikale Aktivisten Brandsätze warfen und Feuer legten. Eine unbekannte Zahl von Aktivisten wurde festgenommen. >> Mehr dazu

Volksbegehren. Mit dem Titel "Bedingungsloses Grundeinkommen" liegt ab heute ein neues Volksbegehren bereit und wartet auf Unterschriften. Das Begehren fordert ein Grundeinkommen in der Höhe von 1200 Euro pro Monat - und zwar für jeden österreichischen Staatsbürger. >> Mehr dazu [premium]

ATP Finals. Die großartige Woche bei den ATP Finals in London hat für Dominic Thiem am Sonntagabend kein Happy End gefunden. Der 26-jährige Niederösterreicher musste sich beim mit 9 Mio. Dollar dotierten "Masters" dem 21-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:35 Stunden mit 7:6(6),2:6,6:7(4) beugen. Er verpasste damit seinen sechsten Saison-Titel. >> Mehr dazu

EU-Budget. Die EU-Staaten und das Europaparlament versuchen heute weiter, das EU-Budget für 2020 unter Dach und Fach zu bekommen. Gelingt bis Mitternacht keine Einigung, muss die EU-Kommission einen neuen Budgetentwurf vorlegen. Kommt dieses Jahr kein Haushalt mehr zustande, müsste die EU mit einem Notetat wirtschaften. Streitpunkt ist unter anderem, wie viel Geld für Auszahlungen eingeplant werden soll. >> Mehr dazu

Der Morgen live: