Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf das Wochenende.

Der Beginn der Regierungsverhandlungen stand heute im Zeichen der Affäre um Postenbesetzungen bei den Casinos Austria. Eine Belastung für die Verhandlungen will aber niemand ausmachen (mehr dazu). Insgesamt arbeiten jedenfalls 100 Verhandler an einer möglichen türkis-grünen Koalition. „Die Presse“ hat alle Namen gesammelt, Überraschungen inklusive (mehr dazu).

Was Sie heute noch wissen sollten

Venedig unter Wasser: Keine Flut-Entwarnung für Venedig. Der Pegel steig erneut auf über 150 Zentimeter. Der Markusplatz wurde gesperrt. Der Bürgermeister ruft dazu auf, zu Hause zu bleiben. Mehr dazu

Soldat totgebissen - was passiert mit den Hunden? Die zwei Militärhunde sind isoliert worden. Was mit ihnen geschehen soll, ist noch nicht geklärt. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Andreas-Treichl-Abschiedsinterview: Der Erste-Group-Chef spricht über die langfristigen Gefahren der EZB-Nullzinspolitik, die Zukunft der Banken, warum er die Sorgen vor einer Abschaffung des Bargelds berechtigt findet und wie düster die Situation während der Finanzkrise wirklich war. Mehr dazu [premium]

Die abenteuerliche Reise des Moser Michl: Die Beziehungen zwischen Japan und Österreich begannen vor 150 Jahren, mit einer Expedition 1869. Mit an Bord war Michael Moser, ein junger Fotograf, der nicht mehr nach Hause fuhr, sondern sich rasch in Japan einlebte. Ein Leben wie ein Roman, erklärt Günther Haller. Mehr dazu [premium]

Die Suche nach dem puren Wasser: In seinem Bildband „Wasser“ macht sich der Fotograf Rudi Sebastian auf die Suche nach dem Ursprünglichen dieses Elements. Wie lang haben wir die pure Schönheit noch, fragt sich Duygu Özkan. Mehr dazu [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Sollen wir uns alle gegenseitig bewerten? Schüler können in Österreich künftig ihr Lehrer per App benoten, gegenseitig bewerten sich Jugendliche schon länger im Netz. Wie verändern digitale Rating-Systeme unsere Welt? Diskutieren Sie mit!

Tipps für das Wochenende

Christkindl-Märkte: Insgesamt soll es heuer in Wien 20 Weihnachtsmärkte mit über 1000 Ständen geben. Viele eröffnen schon dieses Wochenende (Vorsicht: Karlsplatz, Belvedere und Maria-Theresien-Platz erst nächste Woche).

„The Irishman“ im Kino: Martin Scorsese ließ für sein dreieinhalbstündiges Unterwelt-Epos Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino digital verjüngen. Ein altersweiser Film, den man sich im Kino anschauen sollte – aber Achtung! Viel Zeit lässt Netflix (ab 27. November sehbar) einem dafür nicht. Mehr dazu

Spielefest im Austria Center Vienna: Nach drei Jahren Pause findet dieses Wochenende wieder das Spielfest statt. Gespielt wird trotz digitaler Konkurrenz erstaunlich viel, berichtet Karin Schuh. Mehr dazu [premium]

Vienna Art Week: Noch nie war es so einfach, bei guten Künstlern einfach vorbeizuschauen, schreibt Almuth Spiegler. 130 Ateliers warten dieses Wochenende, die Wiener Kunstwoche nimmt einen an der Hand. Mehr dazu [premium]

Was am Wochenende passiert

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft will am Samstag im Wiener Happel-Stadion die Qualifikation für die EM 2020 fixieren. Ab 20.45 Uhr live in ORF1. Noch ist das Spiel aber nicht ausverkauft, also Chance nutzen!

Nahezu gleichzeitig gilt es Österreichs bestem Tennisspieler Dominic Thiem bei den ATP Finals in London die Daumen zu drücken. Ab 21 Uhr (Servus TV überträgt live) schlägt er auf, der Gegner stand noch nicht fest.

Zitat des Tages

''Ich ziehe die Äußerungen mit Hinweis auf ihre Unwahrheit und unter aufrichtigem Bedauern über meine Worte ausdrücklich als unrichtig zurück.'' ÖVP-Chef Sebastian Kurz widerruft seine Behauptung, die SPÖ sei verdächtig, die Herstellung des Ibiza-Videos beauftragt zu haben.

>>> Mehr dazu

Bild des Tages

Football-Profi Myles Garrett von den Cleveland Browns hat mit einer Attacke auf dem Spielfeld für einen Skandal in der NFL gesorgt. Er riss dem Quarterback der Pittsburgh Steelers, Mason Rudolph, den Helm vom Kopf und schlug ihn damit. Dem Übeltäter droht eine Rekordsperre. (c) Imago

>>> Mehr Bilder aus aller Welt