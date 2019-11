Krank fliegen statt krankmelden bei Lauda

Aus Angst vor Jobverlust sollen sich bei Lauda Fälle häufen, wo trotz Krankheit gearbeitet wird. Ein Sicherheitsrisiko, schlagen Pilotenvereinigung, Gewerkschaft und Austro Control Alarm.

Erst vor kurzem wurden werbewirksam die neuen Uniformen der Lauda-Mitarbeiter präsentiert – sie sind knallrot und ähneln frappant jenen der AUA. Laut Ryanair-Boss Michael O'Leary müssen Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal die Dressen auch nicht kaufen. Damit sind die positiven Aspekte des Lauda-Arbeitslebens aber schon erschöpft. Der Druck, den die Mutter Ryanair auf ihre österreichische Tochter-Airline ausübt, um sie effizienter und profitabler zu machen, wird stärker. Was angesichts erwarteter Verluste von gut 250 Mio. Euro in drei Jahren nachvollziehbar ist. Jetzt geht es aber um die Sicherheit, was die Austro Control (AC) als Aufsichtsbehörde, die Gewerkschaft Vida und die Pilotenvereinigung in Alarmbereitschaft versetzt.