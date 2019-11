Der verspielte Neustart

Die türkis-grüne Aufbruchstimmung hat ein jähes Ende genommen. Die Casinos-Affäre belastet längst die Koalitionsgespräche.

Mittlerweile gibt es in der Casinos-Causa elf Beschuldigte. An jedem Tag der vergangenen Woche gab es neue Enthüllungen. Anscheinend haben sich Ex-Finanzminister Hartwig Löger und sein Generalsekretär, der jetzige Öbag-Chef, Thomas Schmid, starkgemacht, um Peter Sidlo (FPÖ) zum Finanzvorstand bei den Casinos zu machen. Dass ÖVP-Politiker in den Deal zwischen dem Glücksspielkonzern Novomatic und der FPÖ verwickelt sein könnten, gibt der Sache eine ganz neue Dimension.