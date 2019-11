„Nicht die Medien haben die große Macht“

Die Kommunikationswissenschaftlerin Ingrid Paus-Hasebrink hat Kinder aus sozial benachteiligten Familien zwölf Jahre lang begleitet. Sie warnt davor, deren Probleme auf den Medienkonsum zu schieben.

Keine Smartphones für Volksschüler, nicht länger als dreißig Minuten fernsehen oder Computer spielen am Tag – an Empfehlungen zum Medienkonsum von Kindern mangelt es nicht. Intensive Mediennutzung sei katastrophal für die Entwicklung und die schulischen Leistungen, so begründete erst jüngst der deutsche Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte seine Absage an Handys für unter Elfjährige. Und die Eltern? An ihnen nagt nicht selten das schlechte Gewissen. Zu unvereinbar erscheinen die Ratschläge mit der eigenen Lebensrealität.