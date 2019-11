Warum haben Insekten kein rotes Blut?

Blut ist konnotiert mit der Farbe Rot, wobei das nicht so selbstverständlich ist, denn die Farbe ist abhängig von der Art des Sauerstofftransports.

Der Körperaufbau von Insekten ist vollkommen anders als bei Wirbeltieren. Abgesehen von den offensichtlichen Unterschieden – sechs Beine, Fühler, ein in drei Segmente zerteilter Körper – trifft das auch auf die inneren Strukturen zu: Ihr Skelett umhüllt sie von außen, das sogenannte Herz – eine Ansammlung von Muskeln – liegt an der Rückseite, das Nervensystem führt am Bauch entlang, und sie verfügen weder über eine Lunge noch über Blutgefäße.