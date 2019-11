Pionierzellen wagen sich in neues Terrain

(c) Getty Images/EyeEm (Vaclav Hykes / EyeEm)

Wiener Forscher entdeckten im Fliegenhirn Neuronen, die unentbehrlich sind für die Verbindung von rechter und linker Gehirnhälfte. Zerstört man eines ihrer Proteine, kann das menschliche Pendant den Schaden reparieren.

Manchmal macht die Evolution einen großen Schritt, und danach ist alles anders. So eine „evolutionäre Neuheit“ trennt einen Stammbaum in ein Vorher und ein Nachher: Allen Organismen davor fehlt, was für alle danach wichtig ist. Im Stammbaum, der zum Menschen führt, gibt es mit der dicken Verbindung zwischen rechter und linker Hirnhälfte eine evolutionäre Neuheit, die erst bei höheren Wirbeltieren zu finden ist – nicht bei Fischen, Reptilien und nicht einmal bei Beuteltieren. Erst die Plazentatiere haben mit dem Corpus callosum einen Balken zwischen den Gehirnhemisphären.