Wer fürchtet sich vor der EU?

Die demnächst antretende neue EU-Kommission findet die Union im permanenten Krisenmodus: in Krisen, die allesamt Konsequenz der Blockadepolitik nationaler Eliten sind. Diese Egoismen gilt es zu überwinden. Sie haben Einwände? Ich halte dagegen.

Die EU will mir meine nationale Identität nehmen!“ Das höre ich immer wieder. Besuchen wir zum Beispiel eine Veranstaltung, bei der über die EU referiert und diskutiert wird. (Ich habe Dutzende solcher Symposien und Kongresse erlebt.) Da gibt es Vorträge über die Geschichte der EU, Analysen der Krisen und Probleme und Thesen, wie die Entwicklung der EU weitergedacht werden kann – das muss gar nicht radikal sein, nur ein paar Schritte weiter. Eben die logischen und kurzfristig nötigen Schritte, um aus dem multiplen Krisenmodus herauszukommen, in dem die EU heute stecken geblieben ist, Krisen, die allesamt die Konsequenz desselben unproduktiven Widerspruchs sind, nämlich des Widerspruchs zwischen nachnationaler Entwicklung und Renationalisierung, zwischen supranationalen Institutionen und den Egoismen nationaler Eliten und ihrer Blockadepolitik. Aber kaum fallen die Begriffe „nachnationale Entwicklung“ oder „supranationale Institutionen“, springen schon Menschen auf und sagen erregt oder gar aggressiv: „Die EU will mir meine nationale Identität nehmen. Aber ich will keine Überwindung der Nationen, ich will mir meine nationale Identität nicht nehmen lassen, ich bin nun einmal ein“ – zum Beispiel – „Österreicher!“