Das Phänomen Ronaldo

Rekordjagd. 98 Tore für Portugal, 705 in der Karriere – die nächsten Bestmarken warten.

Faro/Wien. Die Karriere Cristiano Ronaldos ist gespickt mit Rekorden und Superlativen, nun greift Portugals Superstar nach dem nächsten Meilenstein. Zum 6:0-Kantersieg gegen Litauen steuerte der 33-Jährige drei Treffer bei und schraubte seine Ausbeute im Nationalteam auf 98 Tore in 163 Einsätzen hoch. Bereits am Sonntag in Luxemburg könnte die magische 100er-Marke fallen, der für das EM-Ticket nötige Sieg sollte für den Titelverteidiger eine Pflichtaufgabe sein.

Ronaldo jagt damit auch den nächsten Rekord, denn bislang hat einzig der Iraner Ali Daei mehr als 100 Tore (1993–2006) für sein Land erzielt. Nur noch elf Treffer fehlen Ronaldo auf die Bestmarke, hält der Juventus-Superstar seine Quote von 0,6 Toren pro Spiel brauchte er demnach noch 22 Partien. Als Portugals Rekordschütze firmiert der Juventus-Superstar seit 2014, er hat mehr Tore als der zweitplatzierte Pauleta (47) und drittplatzierte Eusébio (41) zusammen.

Seine bisherigen 98 Treffer hat Ronaldo übrigens gegen insgesamt 41 Nationen erzielt. Viermal in einem Spiel war er gegen Andorra und jüngst auswärts in Litauen erfolgreich, weitere sieben Mal kassierten Gegner einen Dreierpack. Seit seinem Debüt im August 2003 unter Luiz Felipe Scolari hat er in acht Qualifikationsbewerben und sieben Endrunden getroffen. Der Makel, den ihm seine Kritiker vorwerfen: Nur dreimal hat Ronaldo bei EM oder WM in der K.-o.-Phase genetzt. Zumindest Portugals Fans werden das allerdings spätestens seit dem EM-Titel 2016 zu verschmerzen wissen.

Ein Wiener ist der Gejagte

Insgesamt hat Ronaldo in seiner Karriere stattliche 705 Tore bejubelt. Am öftesten (447 Mal) traf der Profi aus Madeira mit dem rechten Fuß (Elfmeter inklusive), beinahe gleich stark ist er mit links (129) bzw. Kopf (127) – für die beiden übrigen Treffer zeichnen „andere Körperteile“ verantwortlich. Angesichts seiner beeindruckenden Fitness überrascht es nicht, dass er am häufigsten (166) in der letzten Viertelstunde zuschlägt. In der offiziellen Wertung liegen nur noch sechs Torjäger vor Ronaldo: Gerd Müller (735), Ferenc Puskás (746), Pelé (767), Romario (772) und der Wiener Josef Bican, der in den 1930er- und 40er-Jahren für Rapid, Sparta Prag, Österreich und die Tschechoslowakei 805-mal traf.

Das Rennen um einen Rekord für die Ewigkeit führt Ronaldo allerdings auch gegen Lionel Messi. Sein zwei Jahre jüngerer Erzrivale hält aktuell bei 680 Toren. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.11.2019)