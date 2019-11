Advent-ABC: Jetzt auch noch ein „Bussiplatz“

Wo man Kekse tauschen, Glüh-Gin trinken und für Selfies küssen kann: Ein kleines ABC zum Start der Wiener Weihnachtsmärkte.

Für die einen sperren sie viel zu früh auf – andere wiederum können es kaum erwarten, endlich wieder in der Kälte zu stehen und heiße Getränke zu konsumieren. So oder so sperren die Wiener Adventmärkte auf – ein großer Teil an diesem, der Rest am kommenden Wochenende.



Art Advent. So nennt ihn zwar niemand, aber so heißt er offiziell: Der Adventmarkt vor der Karlskirche, der regelmäßig – und durchaus zu Recht – zu den schönsten Wiens gewählt wird. Bis man hier seinen (Bio-)Punsch trinken kann, dauert es noch bis 22. November.