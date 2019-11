Tsitsipas bezwingt Federer

Der erste Finalist beim ATP-Saison-Showdown der besten acht Spieler des Jahres in London heißt Stefanos Tsitsipas.

Nicht Superstar Roger Federer, sondern der junge griechische Debütant Stefanos Tsitsipas ist der erste Finalist bei den ATP Finals der besten acht Spieler 2019 in London. Der 21-Jährige besiegte am Samstag den 103-fachen Turniersieger aus der Schweiz sicher mit 6:3,6:4. Tsitsipas trifft am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky) entweder auf Dominic Thiem (AUT-5) oder Alexander Zverev (GER-7).

In Griechenland werden nun wohl einige Sirtaki tanzen. Denn den Youngster trennt nun nur noch ein Sieg vom großen Triumph. Tsitsipas ist der erste Grieche überhaupt, der es zum Saisonabschlussturnier der ATP geschafft hat. Ihm gelang im vierten Duell mit Federer der zweiten Sieg. Tsitsipas wird unabhängig vom Turnier-Ausgang Nummer 6 im ATP-Ranking bleiben, aber für den Finaleinzug kassiert Tsitsipas schon jetzt gesamt 1,302 Mio. Dollar (1,18 Mio. Euro), für den Titel kämen weitere 1,35 Mio. (1,22 Mio. Euro) dazu.

"Wow! Es war ein mentaler Kampf. Ich bin wirklich stolz, dass ich heute so viele Breakbälle abgewehrt habe", freute sich Tsitsipas. Federer konnte von insgesamt 12 Breakbällen nur einen verwerten, ein Umstand der den Eidgenossen ärgern musste. Besonders mit dem Blick zurück zu den Australian Open im vergangenen Jänner, als er im Achtelfinale verlor, u.a. weil er von 12 Breakbällen keinen (!) verwertete.

Tsitsipas konnte das freilich egal sein. "Gegen Roger zu spielen, ist die größte Ehre, die ich haben kann. Der heutige Sieg war sicher eines meiner besten Matches dieser Saison", meinte er erfeut. Für das Endspiel hat er keine Präferenz, auch wenn er gegen Thiem eine 2:4-, gegen Zverev aber eine 4:1-Bilanz stehen hat. "Ich habe in der Gruppe gegen Sascha (Zverev) gespielt. Natürlich kann jetzt im Finale alles passieren. Sascha hat uns das letztes Jahr bewiesen, als er von Novak (Djokovic) im Gruppenspiel geschlagen wurde und dann hat er ihn im Finale geschlagen.

Seinen Endspiel-Gegner beim mit 9 Mio. Dollar dotierten Event in der O2-Arena erfuhr Tsitsipas erst am späteren Abend, denn Thiem - Zverev begann erst um 21.00 Uhr MEZ. Der 26-jährige Niederösterreicher kämpft gegen den deutschen Titelverteidiger um sein drittes ganz großes Finale nach den French Open 2018 und 2019.

