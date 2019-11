In Osttirol nach wie vor 4000 Haushalte ohne Strom

In der Nacht auf Sonntag wird Neuschnee erwartet. Indes laufen die Aufräumarbeiten noch auf Hochtouren. 500 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die Aufräumarbeiten nach den starken Niederschlägen sind am Samstag in Osttirol auf Hochtouren gelaufen. Rund 500 Einsatzkräfte hatten zu tun. Nach einem kurzzeitigen flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung in der Nacht, wodurch 24.000 Haushalte ohne Strom waren, waren es am frühen Abend noch rund 4.000 Haushalte. Auch zahlreiche Straßen mussten vorerst noch gesperrt bleiben.

"Der heutige niederschlagsfreie Tag war wichtig, um dringende Reparatur- und Sicherungsarbeiten zu tätigen. Die Vorbereitungen für die Nacht beziehungsweise den morgigen Tag sind im Gang - wir sind bestens gerüstet", sagte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Seit den frühen Morgenstunden waren fünf Hubschrauber für Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen und die Tinetz im Einsatz. Mittels "Downwash"-Effekt der Rotorblätter wurde versucht, Bäume neben Stromleitungen vom Schnee zu befreien.

Aus Sicherheitsgründen blieben laut Land Tirol zahlreiche Straßen weiterhin gesperrt, darunter etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die Gailtalstraße (B111) sowie die Defereggentalstraße (L25). Zudem soll die Felbertauernstraße zwischen Huben und Matrei auf Höhe Hofstelle Strimitzer-Brühlbrücke wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Die Drautalstraße (B100) wurde wieder für den Verkehr geöffnet.

"Aufgrund der neuerlichen intensiven Schneefälle ist auch morgen (Sonntag, Anm.) mit Straßensperren und Stromausfällen zu rechnen", so Reisner. Oberhalb von 1.500 bis 2.000 Meter wurden 80 bis 100 Zentimeter Neuschnee prognostiziert.

Lawinenwarnstufe 4

Für Sonntag gab der Lawinenwarndienst erneut Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala aus. Im hochalpinen Bereich können sich aufgrund des Neuschnees sowie dem zu erwartenden stürmischen Wind Schneebretter lösen, hieß es. "Aufgrund des starken Regens, der die Schneedecke durchfeuchtete, kann es im Bereich unter 1.500 Metern zu Gleitschneelawinen kommen. Daher ist vom Aufenthalt abseits gesicherter Pisten nach wie vor unbedingt abzuraten", betonte Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol. Für die südlichen Ötztaler Alpen, die Brennerregion, die südlichen Stubaier Alpen bis zum Zillertaler Hauptkamm sowie für die Kitzbüheler Alpen wurde ebenfalls Lawinenwarnstufe 4 ausgegeben, denn auch hier war Neuschnee zu erwarten.

Auch in Südtirol hatte sich die Lage am Samstag etwas beruhigt. 60 bis 70 Staats- und Landesstraßen waren am Samstag gesperrt. Rund 11.000 Haushalte waren ohne Strom. In der Gemeinde Laas war auch die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Die Berufsfeuerwehr musste deshalb Trinkwasser in die Gemeinde liefern. Das Land Südtirol warnte vor Lawinen und Gleitschneelawinen. Zu rechnen sei auch mit Baumstürzen, Steinschlägen und Rutschungen, kleinräumigen Überflutungen, Strom- und Kommunikationsausfällen sowie Verkehrsbehinderungen, hieß es.

(APA)