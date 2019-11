Ein starkes Comeback, ein sportlicher Drahtseilakt und höchste Interviewkunst.

Wir haben sie schon vermisst, ihre quecksilbrige Energie, ihre ideenreiche Originalität, ihr unerschütterliches Kommunikationsbedürfnis. Sechs Monate lang war Eva Winroither in Bildungskarenz, um ihren Universitätslehrgang für Wirtschaftsjournalismus in Portugal abzuschließen. In dieser Ausgabe meldet sich unsere Kollegin gleich mit zwei Beiträgen zurück. Für die Chronik hat sie die frisch gekürte Kulturhauptstadt Bad Ischl besucht, und für das „Leben“-Ressort hat sie Liebesgeschichten von Flüchtlingen in Zeiten des Krieges aufgeschrieben. Ein starkes Comeback.

Wenn Judith Hecht nicht gerade die Hintergründe zweifelhafter Postenbesetzungen aufklärt oder sich durch das Wirtschaftsrecht wühlt, führt sie leidenschaftlich gern Interviews. Ihre Gesprächsführung ist mittlerweile legendär. Immer wieder gelingt es ihr, Nähe herzustellen. Dahinter stecken viel Vorbereitungsarbeit – und ein tiefes Interesse an Menschen. Diesmal hat ihr in den „Letzten Fragen“ die niederländische Schriftstellerin Connie Palmen ihr Herz ausgeschüttet. Berührend!

Unser umsichtiger Sport-Chef Markku Datler stand diesmal vor einer besonders heiklen Aufgabe, einer fast unlösbaren. Aus technischen Gründen mussten wir die vorliegende Ausgabe früher als sonst andrucken. Beide Höhepunkte des Sportsamstags begannen jedoch erst spät abends, sowohl das Tennismatch Dominic Thiems bei den ATP-Finals als auch das Qualifikationsspiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Datler uns sein Team versorgen Sie mit allen organisatorischen Details zur kommenden Kicker-EM. Wir haben uns bemüht, möglichst viele Leser mit den Resultaten zu erreichen. Bei allen war das leider nicht möglich. Gegebenenfalls ersuchen wir Sie, sich die Nachbetrachtungen auf diepresse.com zu Gemüte zu führen. Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen und einen erholsamen Sonntag. C. ULTSCH

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.11.2019)