Alles kommt ins Glas: Von Maroni-Miso bis Kimchi

Saly und Ulrich Wolfger produzieren unter dem Namen Blvb Blub Eingemachtes und Fermentiertes. An die 100 verschiedenen Gläser mit Kimchi, Miso, Saucen und Ragouts sind im Sortiment.

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Dieser Satz kommt einem allein beim Anblick der hübschen Kredenz in den Sinn, die Saly und Ulrich Wolfger als Verkaufsregal dient. Hier reihen sich unterschiedliche Miso-Pasten an Chili-Saucen in verschiedenen Schärfegraden, Eierschwammerl-Paste steht neben Fichten-Sprossen-Salsa-Verde, daneben Kimchi in allen Varianten, Apfelstrudel-Sauerkraut, in Essig eingelegte Käferbohnen mit Honig und Liebstöckl, ein Aufstrich aus karamellisierten Zwiebeln oder eine Art Maroni-Nutella.