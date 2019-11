Robert De Niro: „Das ist mir sehr peinlich“

(c) REUTERS (Mario Anzuoni)

Robert De Niro, der in seinem neuen Film „The Irishman“ zu sehen ist, blickt auf eine rund 50-jährige Karriere zurück.

Der Hollywood-Star über seinen neuen Film, den Kampf zwischen Streamingdiensten und traditionellen Kinos und warum der 76-Jährige sich nicht gern selbst auf der Leinwand sieht.

Er ist einer der wenigen Menschen weltweit, die man nicht vorstellen muss: Robert De Niro, Kultschauspieler, Chamäleon, Jahrhundertmime. Für seine Rollen ging er oft bis an die Grenzen psychischer und physischer Belastbarkeit, gewann zwei Oscars, verschmilzt mit seinen Figuren, verbirgt dafür aber alles Private und Persönliche. Ihn zu treffen oder zu sprechen, ist eine Rarität. Vielleicht, weil Interviews nicht seine Paradedisziplin sind, meist muss man ihm die Sätze mühsam aus der Nase ziehen. Als das Filmfest Marrakech dem 76-Jährigen Tribut zollte, konnten wir mit ihm über „The Irishman“ sprechen: Das Prestigeprojekt mit einem Budget von geschätzten 135 Millionen Dollar ist das teuerste, das es je bei Netflix gab. Vorher läuft das Mafiadrama für zwei Wochen im Kino, bevor es dann ab 27. 11. streambar ist.



Wir treffen die Schauspiellegende in einem Hotel, das selbst legendär ist, das „La Mamounia“. De Niro sitzt im Garten und gibt sich schon bei der Kleidung so unauffällig, dass man ihn fast übersieht: beigefarbene Hose, dunkles Hemd, ein braunes Sakko.





Wer ist der „Irishman“?