Die Börse feiert Party – diese drei Aktien haben ihre noch vor sich

Nachdem die US-Börsen ein paar Tage lang etwas Luft geschnappt hatten, setzten sie am Freitag ihren Höhenflug fort.

Der Höhenflug der Börsen macht die Auswahl attraktiver Aktien zunehmend schwieriger. Aber es gibt sie – von China bis Kalifornien.

Ob das alles noch gesund ist? Oder doch eher ein Tanz auf der Titanic? Halten wir uns vor Augen: Nachdem die US-Börsen ein paar Tage lang etwas Luft geschnappt hatten, setzten sie am Freitag ihren Höhenflug fort und erreichten allesamt neue Allzeithochs. Der breit gefasste US-Leitindex S&P 500 weist nach sechs Wochen Zugewinnen mittlerweile ein Plus von satten acht Prozent seit Anfang Oktober auf. Und auch die europäischen Pendants versuchen Schritt zu halten. Der deutsche Dax notiert ganz nah am Jahreshoch.