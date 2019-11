Lebkuchenhäuser, Briochebrezel und Fackeln: Für ungewöhnliche Adventmarktbesuche empfiehlt sich ein Ausflug nach Niederösterreich. Ein Best-of.

Jetzt ist es zweifellos so, dass Wien, was die Adventmärkte betrifft, eher nicht unterversorgt ist. Wer den (häufig überrannten) Wiener Weihnachtsmärkten ab und zu entkommen möchte, findet rund um Wien zahlreiche Möglichkeiten, an weniger bekannten Orten und in teilweise sehr stilvollem Ambiente Punsch zu trinken und nach Geschenken zu suchen.