Österreich auf Kurs Richtung Fußball-EM 2020

Das ÖFB-Team führt im Heimspiel gegen Nordmazedonien zur Halbzeit mit 1:0, Torschütze: Alaba. Ein Punkt genügt der Mannschaft von Franco Foda, um das Ticket zur Euro 2020 zu lösen.

Wien. Radetzkymarsch, Fendrichs „I am from Austria“, das echte „Land der Berge“ – und all das mitten in einem Fahnenmeer samt Standing Ovations: im Happel-Stadion blieb Samstagabend wirklich kein patriotisches Stilmittel unbedacht. Es dröhnte unaufhaltsam „Immer wieder Österreich“ von den Rängen.

Das Stadion war mit 41.100 Zuschauern zwar nicht ausverkauft, für ein Entscheidungsspiel und das Begehr nach einem Nationalstadion eigentlich bedenklich, doch der Partystimmung tat das keinen Abbruch: Österreich führt gegen Nordmazedonien zur Halbzeit mit 1:0 (Tor: Alaba, 7.) und würde damit das Ticket zur Fußball-EM 2020 lösen.

Damit wäre die Mannschaft (spielte erstmals in den neuen schwarz-türkisen Auswärtsdressen) von Franco Foda zum dritten Mal nach 2008 und 2016 bei einer EM-Endrunde vertreten.

Die Auslosung erfolgt am 30. November in Bukarest.