Wird Wasserstoff boomen?

Alternative Autoantriebssysteme sind zunehmend gefragt. Dabei rückt auch Wasserstoff in den Fokus. Eine neue Chance für Anleger.

Wien. Der Kampf gegen den Klimawandel ist längst allgegenwärtig – und zieht immer weitere Kreise. Dabei kommt mittlerweile auch der Wasserstoff in den Fokus. Erst vor Kurzem nahm die Voestalpine eine Pilotanlage zur weniger umweltschädlichen Stahlproduktion in Betrieb. Laut Konzern handelt es sich um die weltweit größte Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage zur CO 2 -freien Stahlerzeugung.