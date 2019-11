Wiesberger ist weiter im Hoch

Gewinnt der Österreicher die Jahreswertung der European Tour?

Sun City. Bernd Wiesberger steht knapp vor dem Gewinn der Golf-Jahreswertung der European Tour. Mit dem dritten Platz beim mit 7,5 Mio. Dollar dotierten Turnier in Sun City, Südafrika, festigte der Burgenländer seine Spitzenposition in der „Order of Merit“. Die Entscheidung fällt ab Donnerstag beim Finalturnier in Dubai. Der Sieg in Sun City und 2,5 Mio. Dollar gingen im Stechen an den Engländer Tommy Fleetwood.

Wiesberger kostete ein Doppel-Bogey auf dem letzten den alleinigen dritten Rang. In der Jahreswertung hätte der 34-Jährige mit einem Sieg in Südafrika bereits den Sack zumachen können. Da in Dubai aber noch mehr Punkte vergeben werden – gesamt gilt es 12.000 Zähler zu verteilen, wobei der Sieger allein 2000 erhält – könnte Österreichs Nummer 1 nun nach wie vor noch von der Spitze verdrängt werden.

