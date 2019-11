Der Fahrplan zur Fußball-EM

Für die Fußball-EM 2020 haben sich bisher qualifiziert: Österreich, Portugal, England, Tschechien, Ukraine, Deutschland, Niederlande, Kroatien, Spanien, Schweden, Polen, Türkei, Frankreich, Belgien, Russland, Italien und Finnland (Stand vor den Abendspielen).

Es gibt 24 Teilnehmer, 20 werden über die Qualifikation ermittelt. Vier weitere Tickets werden über die Nations-League-Play-offs Ende März 2020 vergeben.

Die Auslosung erfolgt am 30.November in Bukarest, 18Uhr.

Spielorte, Gruppen, A: Rom, Baku. B: St.Petersburg, Kopenhagen, C: Amsterdam, Bukarest. D: London, Glasgow. E: Bilbao, Dublin. F: München, Budapest.

Eröffnungsspiel: 12.Juni in Rom

Finale: 12.Juli in London