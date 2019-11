Herzogs Zukunft in Israel ist noch ungeklärt

Israelis spielen im Frühjahr um historisches EM-Ticket.

Jerusalem. Die EM-Qualifikation hatte für Israels Fußballer grandios begonnen, doch nach dem 4:2-Sieg über Österreich Ende März gab es für die Mannschaft von Andreas Herzog nicht mehr viel zu bejubeln. Auch beim jüngsten Heim-1:2 gegen Polen am Samstag gelang keine Überraschung, Tore von Krychowiak (4.) und Piatek (54.) hatten bald für klare Verhältnisse gesorgt, Ex-Salzburg-Stürmer Dabbur (88.) gelang nur noch der Ehrentreffer.

Am Dienstag geht es in Nordmazedonien nur noch um Platz vier in der Gruppe G. Herzogs Chancen auf einen Verbleib sind in den vergangenen Monaten aber gesunken, weil die Ergebnisse ausgeblieben sind. Ob der Wiener im Nations-League-Playoff um ein EM-Ticket im März 2020 noch Teamchef ist, scheint offen.

