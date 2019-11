Strache an Löger: Dokumentation eines politischen Postenschachers

Eine Whatsapp-Nachricht von HC Strache an Ex-Finanzminister Hartwig Löger

Eine WhatsApp-Nachricht von HC Strache an Ex-Finanzminister Hartwig Löger zeigt, dass es nicht nur für die Casinos Austria einen ausgeklügelten Deal gab. Auch für den Verbund, BIG, ÖBAG, Post, Telekom und OMV gab es Vereinbarungen zwischen FPÖ und ÖVP.

Politische Postenschacher gab es in der Republik schon viele. Das wussten man schon vor der Causa Glückspiel. Aber noch nie hat es wohl einen gegeben, der so gut dokumentiert worden ist wie dieser. Konkret: Die Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo. Das ist modernen Kommunikationstechniken, aber noch viel mehr den Beteiligten zu verdanken. Sie hatten nämlich keinerlei Hemmungen, über ihre Deals und politischen Absprachen ganz ungeniert per WhatsApp zu kommunizieren.