Thiem verpasst den London-Triumph

Dominic Thiem verlor das dramatische Endspiel der ATP-Finals in London gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen. Es war ein Thriller, bei dem Tsitsipas mit 6:7, 6:2, 7:6 der Glücklichere war.

Die großartige Woche bei den ATP Finals in London hat für Dominic Thiem am Sonntagabend kein Happy End gefunden. Der 26-jährige Niederösterreicher musste sich beim mit 9 Mio. Dollar dotierten „Masters“ dem 21-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:35 Stunden mit 7:6(6),2:6,6:7(4) beugen. Er verpasste damit seinen sechsten Saison-Titel.

Damit kassierte Tsitsipas für den nach den vier Grand-Slam-Turnieren wichtigsten Titel im Profi-Tennis 2,656 Mio. US-Dollar und gesamt 1.300 Punkte für die ATP-Rangliste. Thiem verdiente immerhin immer noch 1,302 Mio. Dollar und holte 800 Zähler für das Ranking.

Thiem schraubte sein Preisgeld allein in dieser Saison auf 7,13 Mio. US-Dollar brutto (6,46 Mio. Euro) und hat nun schon 21,43 Mio. Dollar in seiner Karriere nur an Preisgeld verdient. Schon mit dem Halbfinalsieg über Titelverteidiger Alexander Zverev (GER) hatte er sich Rang 4 per Jahresende gesichert. Ein Vorteil für die Australian Open im Jänner, womit er die Top 3 bis zum Halbfinale vermeiden kann.