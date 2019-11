Schnee und starker Regen halten die Einsatzkräfte in Salzburg, der Steiermark, Kärnten sowie Nord- und Osttirol auf Trab. In Bad Kleinkirchheim ist ein Wohnhaus von einer Mure fast völlig zerstört worden.

Schnee- und Regenmassen haben auch am Montag im Süden und Westen Österreichs für erhebliche Probleme gesorgt. Am Montag musste wegen einer drohenden Mure die Tauernautobahn in Kärnten gesperrt werden, Bad Kleinkirchheim wurde ein Haus von einer Mure teilweise mitgerissen. Eine Person wird derzeit vermisst.

Auch in anderen Teilen Oberkärntens, sowie in Ost- und Nordtirol kam es zu Lawinenabgängen, in Salzburg gaben die Behörden in Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden wegen der Wassermassen eine Zivilschutzwarnung aus. Die steirische Gemeinde Stadl an der Mur wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gastein ging gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser nieder. Eine Person konnte sofort verletzt geborgen werden, eine zweite zwei Stunden später.

80-Jähriger nach Murenabgang vermisst

Am Montagvormittag, um etwa 10:30 Uhr, ist in Bad Kleinkirchheim in Kärnten direkt im Ortsgebiet eine Mure abgegangen. Ein Haus wurde getroffen und teilweise mitgerissen. Ob es Verschüttete gibt, ist noch nicht bekannt.

Laut Aussagen der Nachbarn, sei der 80 Jahre alte Hausbesitzer eine Stunde vor dem Murenabgang noch gesehen worden. Es gebe keine Lebenszeichen, sagte Bürgermeister Matthias Krenn zum ORF Kärnten. Er könne aber nicht bestätigen, ob sich der Mann oder sonst jemand im Haus befunden habe, so Krenn. Rettungshunde und Einsatzkräfte suchen nach ihm. Das Haus ist einsturzgefährdet.

"Die hintere Seite des Hauses ist total eingedrückt, es steht nur noch die Vorderfront", sagte Bürgermeister Matthias Krenn. Das Haus, das im Ortsteil Kleinkirchheim in der Nähe des Römerbades steht, sei de facto völlig kaputt. Er habe sich zum Zeitpunkt des Murenabgangs etwa eineinhalb Kilometer entfernt befunden und einen lauten Knall gehört. Die Situation sei dramatisch, meinte Krenn. Immer wieder würden kleinere Hänge abrutschen, so Krenn, weitere Häuser müssten evakuiert werden.

Tauernautobahn gesperrt

Bei Feistritz musste die Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach zwischen Spittal und Villach gesperrt werden. Ein Hang drohte abzurutschen. Die Autos werden über die Bundesstraße umgeleitet.

Im Bezirk Spittal war der Hotspot nach wie vor das Mölltal. Von Mühldorf aufwärts gab es Straßensperren. Auf Zwischenabschnitten könne man teilweise fahren, sagte Bezirkshauptmann Klaus Brandner. Die Erkundungsflüge im Bezirk dauerten am Vormittag noch an. Brandner geht davon aus, dass die Zivilschutzalarme und -warnungen über Mittag hinaus aufrecht bleiben.

Schulen in Kärnten geschlossen

Sämtliche Schulen im Bezirk Spittal/Drau sowie ein Bildungszentrum im Bezirk Hermagor werden am Montag geschlossen bleiben. Angesichts der Lawinengefahr, starker Regenfälle und zahlreicher Straßensperren gehe die Sicherheit und das Wohlergehen der Schüler vor, gab Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Sonntag bekannt. Für die Gemeinde Flattach wurde Zivilschutzalarm verhängt.

Begründet werden die Schulschließungen damit, dass sich die Situation im Bezirk in den Nachmittagsstunden dramatisch zugespitzt habe. So gab es infolge des anhaltenden Starkregens zahlreiche Muren und Rutschungen, Straßensperren, es bestand zudem hohe Lawinengefahr im Bereich des oberen Mölltals. Auf Grund der starken Regenfälle und der Gefahren, die von umstürzenden Bäumen ausgehen, verhängte die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) am Sonntagnachmittag über die Gemeinde Flattach/Bezirk Spittal einen Zivilschutzalarm. Die Menschen vor Ort waren aufgerufen, die Häuser bis auf Weiteres möglichst nicht zu verlassen.

Neben sämtlichen Schulen im Bezirk Spittal sind auch das Bildungszentrum St. Lorenzen im Lesachtal (Bezirk Hermagor) von den Schließungen am Montag betroffen. "Die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder haben absolute Priorität", betonte Kaiser. An die Bevölkerung richtet er den Appell, den Anordnungen und Ratschlägen der Behörden und Einsatzkräfte im Interesse der eigenen und der Sicherheit der Kinder Folge zu leisten. In sämtlichen anderen Schulen sind die Schüler entschuldigt, wenn sie ihren Bildungsort nicht gefahrenlos erreichen können. Schulen und Kindergärten wurden jedoch dazu angehalten, für Betreuung jener Kinder Sorge zu tragen, die dennoch in die Einrichtungen gebracht werden.

Zivilschutzwarnung in Salzburg

Im Bundesland Salzburg waren seit Sonntag rund 35 Gemeinden von Starkregen, Hochwasser, Sturm und Muren betroffen. Über 1.800 Feuerwehrleute halfen bei 630 Einsätzen. Am dramatischsten war die Lage in Bad Gastein, wo eine Mure zwei Einfamilienhäuser aufeinander schob und zerstörte. Aus beiden Häusern wurde je eine Frau verletzt geborgen. Für vier Gemeinden galt am Montag noch Zivilschutzalarm.

Für die Gemeinden Großarl, Hüttschlag, Bad Hofgastein und Muhr war Sonntagabend Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Dieser war am späten Montagvormittag immer noch aufrecht. Die Bewohner wurden angehalten, die Häuser nicht zu verlassen. Der Regen hatte zwar über Nacht aufgehört, die Gefahr weiterer Murenabgänge habe sich seither aber nicht viel verändert, sagte Franz Wieser, der Sprecher des Landes.

Montagvormittag standen noch rund 500 Feuerwehrleute im Einsatz. Nachdem die Pegelstände in den Bächen und Gräben während der Nacht zurückgegangen waren, wurde mit den ersten Sofortmaßnahmen zu Bachrückführungen, mit der Sicherung von Rutschungen, und dem Lösen von Verklausungen begonnen. Außerdem wurden Muren und umgestürzte Bäume von Straßen beseitigt, Keller ausgepumpt und abgedeckte Dächer provisorische abgedicht. Besonderes betroffen waren die Lungauer Gemeinden Muhr, Zederhaus und Ramingstein, wo 20 Gebäude evakuiert und 54 Personen in Sicherheit gebracht wurden. In etlichen Schulen der betroffenen Gebiete fiel am Montag der Unterricht aus.

Etliche wichtige Straßen- und Bahnverbindungen waren am Montag noch gesperrt. Bad Gastein im Pongau sowie Saalbach-Hinterglemm und der Ortskern von Zell am See im Pinzgau waren auf der Straße nicht erreichbar. Unterbrochen war auch die Zugverbindung auf der Tauernstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal-Millstättersee.

Katastrophengebiet in der Steiermark

Die obersteirische Gemeinde Stadl an der Mur (Bezirk Murau) wurde am Sonntagabend zum Katastrophengebiet erklärt. Am Nachmittag wurden zunächst 15 Wohnhäuser aufgrund einer drohenden Hangrutschung evakuiert. In der Nacht auf Montag mussten weitere Personen ihre Häuser verlassen. Aufgrund der schweren Regenfälle traten mehrere Bäche über die Ufer und weitere Hangrutschungen waren zu befürchten. Mit den örtlichen Kräften könne die Situation nicht mehr bewältigt werden.

"Wir tun alles, um in dem betroffenen Gebiet für Sicherheit zu sorgen. Alle Beteiligten arbeiten auf Hochtouren", so der steirische Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer. Bei den Betroffenen handle es sich um 50 Personen aus etwa 30 Häusern. Sie konnten die Nacht bei Verwandten und Freunden verbringen. Auch ein Seniorenzentrum des Arbeitersamariterbundes in Stadl an der Mur bot Übernachtungsmöglichkeit.Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle.

Zur Katastrophensituation fand am Montagvormittag eine Lagebesprechung unter der Leitung von Katastrophenreferent Schickhofer im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr von Stadl an der Mur statt. Sorge bereitete auch, dass die Mur im Oberen Murtal bei Scheifling bereits massiv Hochwasser führte. Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) machte sich am Vormittag im Unwettergebiet ein Bild von der Lage.

Zwischen Pöls und Unzmarkt wird der ÖBB-Betrieb wegen der Hochwasser führenden Mur zur Zeit eingleisig geführt. Die Steiermärkischen Landesbahnen teilten am Montag mit, dass auf ihrer Strecke zwischen Unzmarkt und Tamsweg in Salzburg kein Zugverkehr möglich ist. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Unzmarkt und Einach eingerichtet, der aber nur die höher im Tal gelegenen Bushaltestellen anfahren kann.

Lawinen und Hangrutsche in Nord- und Osttirol

Die anhaltenden starken Schneefälle haben am Sonntag auch zu Lawinenabgängen und Hangrutschen in Ost-, Nord- und Südtirol geführt. In der Nähe der Talstation des Stubaier Gletschers erfasste eine Lawine einen mit sechs Personen besetzten Kleinbus aus Deutschland. Verletzte gab es keine. Die sechs Insassen des Fahrzeuges konnten sich selbstständig befreien.

Die Straße zum Stubaier Gletscher musste nach dem Lawinenabgang gesperrt werden. Sie kann voraussichtlich erst am Montag wieder geöffnet werden, teilte das Land Tirol mit. Rund 250 Personen waren somit beim Gletscherskigebiet eingeschlossen. Sie wurden im Hotel bei der Talstation und in weiteren Räumlichkeiten der Stubaier Gletscherbahn untergebracht und versorgt.

In Osttirol war eine Lawine in den Prägratener Ortsteil Bobojach abgegangen. Verletzt wurde dabei niemand. Die 70 Bewohner des Ortsteils wurden jedoch vorsorglich vorübergehend im Gemeindezentrum untergebracht. Die Bildungsdirektion Tirol empfahl auch am Montag alle Schulen in Osttirol geschlossen zu halten. Am späten Sonntagnachmittag waren immer noch rund 2500 Haushalte in Osttirol ohne Strom.

Zahlreiche Straßen bleiben aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt, in Südtirol kam es zu einer Unterbrechung der Brennerbahnstrecke.

Auch weitere Bezirke Tirols waren am Sonntag von den starken Schnee- und Regenfällen betroffen. Im Unterland erreichten die Pegel einiger Flüsse und Bäche den Wert eines fünfjährlichen Hochwassers. Zudem kam es in mehreren Bezirken zu kleinen Murenereignissen.

Die Niederschläge hörten in der Nacht auf Montag auf, die Lawinensituation bleibt aber auch am Montag mit Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala angespannt. Aufgrund des starken Windes und der dadurch bedingten Zusatzbelastung auf die Schneedecke bilden Gleitschneelawinen bilden dabei die Hauptgefahr. Schneebrettlawinen aus hohen Einzugsgebieten sollten nur mehr in besonders windbeeinflussten Bereichen spontan abgehen, erklärte Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol.

