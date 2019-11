OMV verkauft Anteil an Ölfeld in Neuseeland

OMV vereinbart Verkauf in Neuseeland.

Der vereinbarte Verkaufspreis für den 69-Prozent-Anteil beträgt 50 Millionen Dollar. Die OMV wird dadurch in Neuseeland zu einem reinen Gaslieferanten.



Die OMV hat den Verkauf ihres 69-Prozent-Anteils am Maari Feld im neuseeländischen Offshore-Becken Taranaki an Jadestone

Energy Inc. vereinbart. Der vereinbarte Verkaufspreis laut einer Aussendung beträgt 50 Millionen Dollar und unterliegt den üblichen Anpassungen beim Closing. Stichtag der Transaktion ist der 1. Jänner 2019. Der Abschluss der Transaktion ist auch vorbehaltlich der Zustimmung des Joint Ventures und der neuseeländischen Regierung.

Die durchschnittliche Produktion des veräußerten Assets lag 2018 bei rund fünf kboe/d (netto OMV). „Der Verkauf des Maari-Feldes optimiert unser Portfolio weiter und wird uns in Neuseeland zu einem

reinen Gasproduzenten machen. Dies unterstreicht die Strategie der OMV, in Zukunft deutlich mehr Erdgas als Öl zu fördern, um die CO2 Intensität des Produktportfolios zu reduzieren.“, sagte Johann

Pleininger, OMV-Vorstandsmitglied Upstream.

Die OMV wird weiterhin die Gasfelder Māui und Pohokura betreiben, die im bisherigen Jahresverlauf zusammen 37 kboe/d (netto OMV) produzierten und etwa ein Drittel der neuseeländischen

Gasreserven umfassen. In den nächsten zwei Jahren plant die OMV Investitionen von mehr als 300 Milliuonen Dollar in eine Reihe von Projekten, um die Lebensdauer der Gasfelder Māui und Pohokura zu

verlängern und die Gasversorgung Neuseelands aufrechtzuerhalten.

