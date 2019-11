Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Schnee und Unwetter halten Teile West- und Südösterreichs weiter fest im Griff. Entspannung ist keine in Sicht. Nachdem bereits in der Salzburger Gemeinde Bad Gastein zwei Häuser durch eine Mure verschüttet wurden, ist nun offenbar auch in Bad Kleinkirchheim in Kärnten ein Haus von einer Mure teilweise weggerissen worden. Eine Person wird vermisst. Mehr dazu

Der Blick über die Grenze zeigt: Zumindest in der überfluteten italienischen Stadt Venedig hat sich die Lage leicht entspannt, allerdings wuchsen die Pegelstände des Arno und des Tiber bedrohlich an. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

WhatsApp-Nachricht offenbart Postenschacher: Eine Nachricht des ehemaligen Vizekanzlers HC Strache an Ex-Finanzminister Hartwig Löger zeigt, dass es nicht nur für die Casinos Austria einen ausgeklügelten Deal gab. Mehr dazu [premium] Die politische Dimension der Postenbesetzungen bei den Casinos Austria wird nun aber auch demnächst im Nationalrat, in einer Sondersitzung, diskutiert. Mehr dazu Ein U-Ausschuss ist allerdings nicht fix.

Dominic Thiem wieder Nummer vier der Welt: Durch seinen Vorstoß in das Endspiel der ATP Finals hat Österreichs bester Tennisspieler den Russen Daniil Medwedew wieder überholt. Der London-Sieger Stefanos Tsitsipas liegt nun als Weltranglisten-Sechster 525 Punkte hinter Thiem, auf den drittplatzierten Schweizer Roger Federer fehlen ihm 765 Punkte. „Ich habe einen Riesenschritt gemacht“, sagt Thiem (mehr dazu), der auch dem Privatsender Servus TV einen neuen Zuseherrekord (durchschnittlich 677.000 Zuseher) eingebracht hat.

Volksbegehren für bedingungsloses Grundeinkommen: Bis 25. November läuft ein neues Volksbegehren, das für alle österreichischen Staatsbürger 1200 Euro monatlich bringen soll. Mehr dazu

Hängebrücke in Südfrankreich eingestürzt: Eine Hängebrücke zwischen zwei Gemeinden nördlich von Toulouse stürzte ein. Mindestens ein Pkw dürfte ins Wasser gestürzt sein. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Weniger Geld bei Unfall ohne Skihelm: Wer ohne Schutz auf der Piste fährt, riskiert auch rechtliche Nachteile. Ein Urteil zum Tragen eines Helms bei Radfahrern ist nämlich auf Skifahrer umlegbar. Mehr dazu [premium]

Menstruation - Tage zur Diskussion: Deutschland streicht die Luxussteuer für Tampons und Co. Die Wahl des Hygieneprodukts wird gleichzeitig immer mehr zur Lifestyle-Frage. Nimmt das Frauen die Freiheit? Elisabeth Postl ist dieser Frage nachgegangen. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

