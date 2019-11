Emirates kauf Airbus-Flieger im Wert von 16 Milliarden Dollar

Airbus-Chef Guillaume Faury spricht von einer sehr guten Nachricht für den Konzern: Die Airline Emeriates bestellt 50 Flugzeuge des Typs A350.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag von der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai erhalten. Die Airline bestellte 50 Maschinen vom Typ 350-900, wie Emirates-Präsident Scheich Achmed ben Said Al-Maktum am Montag auf der Luftfahrtmesse in Dubai mitteilte. Der Auftrag hat einen Katalogwert von 16 Mrd. Dollar (14,5 Mrd. Euro).

Emirates ist eine der größten Airlines weltweit; die Airline fliegt 158 Ziele in 84 Ländern an. Die Flotte umfasst 267 große Maschinen, darunter mehr als 100 Riesenjets Airbus 380. Die Fluggesellschaft hatte ursprünglich noch viel mehr bestellt; will nun aber lieber kleinere Maschinen vom Typ A330 und A350. Der A350-900 kann bis zu 314 Passagiere transportieren.

Airbus-Chef Guillaume Faury nannte den neuen Auftrag eine "sehr gute Nachricht" für den Konzern. Er sei sehr stolz, dass Emirates sich für den A350 entschieden habe.

(APA/AFP)