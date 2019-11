Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für die Salzburger Wirtschaft, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).



Die Festspiele feiern 2020 ihr 100-Jahr-Jubiläum. Wie wichtig sind sie für den Wirtschaftsstandort?

Wilfried Haslauer: Die Festspiele sind ein wirtschaftlicher Glücksfall. Sie haben den weltweiten Ruf des Standorts begründet, viele Unternehmen wollen Salzburg auf ihrer Visitenkarte. Die Festspiele sorgen für viele Arbeitsplätze und eine sehr hohe Wertschöpfung. Gerade die Gastronomie, der Handel, die Hotellerie oder die Kreativwirtschaft profitieren von den Festspielen. Man muss sich vorstellen, dass die Festspiele rund 38 Millionen Euro Steuern zahlen, rund 13 Millionen Euro bekommen sie von der öffentlichen Hand als Förderung. Einem Finanzminister, der die Förderung kürzen wollte, habe ich einmal gesagt: So etwas muss man füttern und nicht schlachten.





Wo sehen Sie die Stärkefelder der Salzburger Wirtschaft?

Es ist ein Trugbild, dass die Salzburger Wirtschaft ausschließlich von Tourismus und Kultur geprägt ist. Unsere Stärke ist der gute Mix, sowohl bei den Branchen als auch bei der Größe der Unternehmen. Die rund 47.000 Salzburger Betriebe sichern über 200.000 Arbeitsplätze – das sagt auch etwas über die durchschnittliche Betriebsgröße aus. Wir haben in Salzburg weltweit tätige Unternehmen wie Palfinger oder Geislinger. Wir sind sehr stark im Dienstleistungsbereich, im Handel, auch in den rechts- und steuerberatenden Berufen, die bei der Schaffung von Arbeitsplätzen nicht zu unterschätzen sind. Eine unserer Grundkompetenzen ist Holz. Unsere Wirtschaft ist stark exportorientiert. Mit geht es darum, die Stärken zu stärken.





Wo gibt es noch Aufholbedarf?

Wir müssen unsere Leuchttürme – wie beispielsweise die Geoinformatik – auf der Wirtschaftslandkarte noch viel sichtbarer machen. An der Fachhochschule haben wir mit Smart Grids oder dem Zentrum für Alpines Bauen enorme Stärkefelder, die gilt es, noch besser zu positionieren. Und im technischen Bereich müssen wir das Ausbildungsangebot weiter ausbauen.





Derzeit reden alle von Digitalisierung und Industrie 4.0. Wie gut ist Salzburg darauf vorbereitet?

Besser, als man glaubt. Die größte Herausforderung dabei ist der Mangel an Fachkräften. Als Land versuchen wir, Menschen für diese Berufsfelder zu begeistern. Im Rahmen unserer Wissenschaftsstrategie fördern wir Investitionen im IKT-Bereich. Wir gehen mit der MINT-Initiative schon in die Kindergärten, um bei Kindern Lust an technisch-naturwissenschaftlichen Themen zu wecken. Wir haben in St. Johann eine neue HTL mit IT-Schwerpunkt eröffnet, an der Fachhochschule wurde das Studium der Wirtschaftsinformatik eingerichtet.





Digitalisierung braucht Infrastruktur. Wie weit ist Salzburg mit dem Breitbandausbau?





Wir haben eine Flächendeckung von 92 Prozent und sind damit das am besten aufgeschlossene Bundesland. Wir liegen vor Wien, obwohl wir mit unserer Topografie nicht gerade ein einfach zu versorgendes Land sind. Die Salzburg AG investiert in den nächsten Jahren im Rahmen der Breitbandstrategie rund 250 Millionen Euro.





Nicht nur für die Zentralräume, sondern auch in den Gebirgsgauen?

Mein Ansatz ist, dass wir nicht die Menschen in die Zentralräume bringen, sondern dass die Möglichkeiten der Zentralräume zu den Menschen kommen. Wir müssen die Regionen besser an die Zentralräume anbinden. Der Breitbandausbau in die Regionen ist eine Voraussetzung dafür.





Geht das Land da mit der Dezentralisierungsoffensive mit gutem Beispiel voran?

Wir haben ein Verkehrsproblem. Wir können das nur lösen, wenn Menschen nicht mehr so viel pendeln müssen. Es muss sich nicht alles im Zentralraum abspielen. Deshalb verlegen wir Dienststellen des Landes in die Bezirke. Wir bauen die Möglichkeit der Telearbeit aus und schaffen Kompetenz-Bezirkshauptmannschaften, die sich auf komplizierte, aber seltene Verfahren spezialisieren. Was wir in den Regionen wirklich brauchen, sind Büroarbeitsplätze für Frauen – und damit verbunden auch mehr Kinderbetreuung.





Was tut das Land gegen den Facharbeitermangel?

Wir haben seit 2015 flächendeckend den Talente-Check für alle 15-Jährigen. Er zeigt den jungen Menschen einen auf ihre Talente abgestimmten Bildungsweg. Für die 17-Jährigen an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen schaffen wir mit 1. Jänner 2020 den Karriere-Check. Dabei soll herausgefiltert werden, welches Studium oder welche Ausbildung passt. Wir haben viel zu viele junge Menschen, die ein Verlegenheitsstudium beginnen, weil sie eigentlich nicht wissen, was für sie geeignet ist. Wir zeigen auch die Möglichkeit einer Lehrausbildung nach der Matura auf. In Deutschland beginnen 27 Prozent der Abiturienten mit einer Lehrausbildung, in Salzburg sind das nur drei Prozent. Wir haben deshalb gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice begonnen, für neun Berufe, in denen es dringend Nachwuchs braucht, mit attraktiven Rahmenbedingungen Maturanten anzusprechen. Das AMS übernimmt dabei die Lücke zwischen Lehrlingsentschädigung und Mindestlohn, es gibt eigene Berufsschulklassen für die Maturanten und eine verkürzte Ausbildungsdauer. Wir bieten das beispielsweise im Tourismus, für Spediteure oder Mechatroniker an.





Es laufen die Vorbereitungen zum Bau des letzten Abschnitts der 380-kV-Leitung an. Sind Sie zufrieden, dass es jetzt so weit ist?

Zufrieden bin ich damit nicht, wir hätten uns eine andere Lösung gewünscht. Gerade angesichts der schwankenden Erzeugungsmengen durch Fotovoltaik oder Wind braucht es ein leistungsfähiges Netz. Andererseits gibt es natürlich auch die individuellen Betroffenheiten und Fragen des Landschaftsbilds. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man die Entscheidung akzeptieren muss. Von Freude kann keine Rede sein, aber es ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt.





Was lernt man aus so einem langen und von Konflikten geprägten Verfahren für die Zukunft?

So ein Projekt hat nicht nur die technische Seite, sondern auch eine mediatorische. Das müssen wir auch bei der Hochleistungsstrecke der Bahn im Flachgau oder beim Ausbau des 5G-Netzes stärker beachten. Man kann nicht nur technisch-logisch argumentieren, das geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Die Anrainer wollen ernst genommen werden.





Ihr Rezept?

Wir müssen mehr Begegnungsebenen schaffen und den Dialog fördern. Ich merke auch bei den Betroffenen die Bereitschaft zu Akzeptanz, wenn ein Projekt für das Land wichtig ist.





Das Raumordnungsgesetz gilt seit Anfang 2018. Zeigt das Ziel einer Stärkung der Ortskerne Wirkung?



Es ist zu früh, um das zu beurteilen. Aber wir bemerken eine gewisse Bewegung. Der Schlüssel zur Stärkung der Ortskerne heißt Wohnen und Einkaufsmöglichkeiten. Da sind die Gemeinden gefordert.





Wie stehen Sie zur Erweiterung des Einkaufszentrums Europark?

Wenn es einen Antrag gibt, wird man über ihn sachlich entscheiden. Ich hätte das Thema jedenfalls gern vom Tisch.





Ist im Tourismus die Obergrenze erreicht?



Ich finde, es wird sehr leichtfertig mit dem Schlagwort „Overtourism“ umgegangen. Welchen Tourismus meinen wir damit? Im Fokus stehen Reisegruppen, im Nächtigungstourismus sehe ich keinen Overtourism. Aber es stimmt, dass man das richtige Maß finden muss, damit der Stadt nicht die Qualität verloren geht. Die Beschränkung der Busparkplätze ist ein richtiger Schritt.





Das Schneeband auf der Resterhöhe in Mittersill: Sind das Bilder, wie man sie sich als Tourismusreferent wünscht?

Das ist ein Einzelangebot für eine kleine Gruppe von Menschen, die vom Skifahren nicht genug bekommen kann. Ich persönlich brauche so etwas nicht.





Wie sieht es mit neuen Liften aus?

Unsere Linie ist, keine Neuerschließungen, sondern Qualitätsverbesserungen und somit nur Verbindungen und Arrondierungen, wo es sinnvoll ist. Damit sind wir immer gut gefahren.





Und die immer noch größeren Zusammenschlüsse?

Für den Gast ist es attraktiv, immer noch größere Gebiete und mehr Pistenkilometer zu haben. Man darf nicht vergessen, dass solche Zusammenschlüsse große Investitionsschübe nach sich ziehen. Maria Alm ist für mich da ein gutes Beispiel. Da hat der Skiverbund auch einen Qualitätsschub in der Hotellerie und Gastronomie ausgelöst.

ZUR PERSON Wilfried Haslauer ist seit 2013 Landeshauptmann von Salzburg. Er ist für die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Arbeitsmarkt, Forschung, Gemeinden, Museen und Musikum verantwortlich. Dazu kommen die in der Landesamtsdirektion angesiedelten Bereiche wie Innere Dienste, Feuerwehrwesen und Sicherheit, Informatik, Präsidium und Europa. Haslauer wurde 1956 in Salzburg geboren. Er studierte Rechts- und Volkswissenschaften in Salzburg und Wien und war von 1985 bis 2004 selbstständiger Rechtsanwalt. 2004 ging er für die ÖVP in die Politik und wurde Landeshauptmann-Stellvertreter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.11.2019)