Rickie Lee Jones: Herumwühlen im Unbewussten

Die große amerikanische Liedermacherin Rickie Lee Jones hat ein neues Album gemacht: „Kicks“. Im November gastiert sie damit im Porgy & Bess.

Den intellektuellen Musikfreunden gilt sie als die Herzogin von Coolsville, jenem fiktiven Ort, den sie sich in einem Song ihres Debütalbums schon 1979 ersonnen hat. In Wirklichkeit lebte sie damals mit ihrem Freund, einem gewissen Tom Waits, im kunstvoll abgefuckten Tropicana Hotel in Los Angeles. Bis heute nennt sie die angelsächsische Presse gern „Boho Singer“, also eine Sängerin, die der Subkultur der Bohemiens entstammt – Menschen mit hellem Kopf und wenig in der Brieftasche.