Auf den Boom folgt die Kaltfront

Die globale Wirtschaft kühlt sich ab. Handelskrieg und Brexit sorgen weiter für Unsicherheit. Die Zinswende ist damit auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Wir haben ein Jahrzehnt des Aufschwungs hinter uns. Das ist nun allerdings zu Ende gegangen.“ Mit diesen Worten begann Christoph Schmidt, Vorsitzender des deutschen Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vulgo Wirtschaftsweise, unlängst seine Analyse über die aktuelle konjunkturelle Situation. Schmidt war anlässlich eines von der Wirtschaftskammer veranstalteten Konjunkturgipfels in Wien. Und er hatte dabei eher durchwachsene Nachrichten im Gepäck.



So habe der bevorstehende und in manchen Branchen bereits deutlich spürbare Abschwung nicht nur zyklische Gründe – sondern auch strukturelle. „Wir spüren zunehmend den demografischen Wandel“, so Schmidt. Denn in den kommenden Jahren würden viele geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Hinzu komme die Verunsicherung durch Handelskrieg und dem damit einhergehenden neuen Protektionismus. Zwar „sieht es so aus, dass wir eine Rezession vermeiden können“, meint Schmidt. Die wirtschaftliche Dynamik werde im Vergleich zu den vergangenen Jahren aber deutlich nachlassen.