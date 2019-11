„Die EZB ist in ihrer Politik gefangen“

An den Börsen geht der sanfte Bullenritt allmählich zu Ende, die Nullzinspolitik der Notenbanken wird bleiben. Für Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, gibt es aber auch im aktuellen Umfeld Ertragschancen.

Die globale Finanzkrise liegt schon mehr als zehn Jahre zurück. Doch ein Ende der tiefen Zinsen ist nicht in Sicht. Im Juli senkte die US-Notenbank erstmals seit 2008 wieder die Zinsen. In der Eurozone verharrt der Leitsatz schon länger an der Nullprozentmarke, während die jüngsten Lockerungsmaßnahmen der EZB durchaus umstritten sind. Worauf sich Anleger in einem zunehmend turbulenten Umfeld einstellen müssen, und wie sie auf den eskalierenden US-Handelsdisput mit China reagieren sollten, erklärt Thomas Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, im Interview.



Herr Lehr, Christine Lagarde trat als neue EZB-Chefin am 1. November kein leichtes Erbe an. Die Wirtschaft schwächelt, die jüngste Senkung des Einlagenzinses auf minus 0,5 Prozent ist umstritten. Wie kritisch ist die Lage?



Thomas Lehr: Die EZB ist die komplexeste Notenbank der Welt. Christine Lagarde muss die verschiedenen Interessen von sehr unterschiedlichen Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen, was praktisch unmöglich ist. Eine Geldpolitik für sehr viele, sehr heterogene Volkswirtschaften führt im Krisenfall immer zu Differenzen. Für die starken Volkswirtschaften ist die Geldpolitik zu locker, somit der Euro zu schwach. Für die schwachen ist sie nicht locker genug und der Euro im Zweifel zu stark. Schlussendlich muss sich Lagarde an den wirtschaftlich schwächeren, hochverschuldeten Mitgliedstaaten orientieren. Tut sie das nicht, ist der Euro in Gefahr.



Nach wie vor ist aber umstritten, ob die positive Wirkung der tiefen Zinsen die negativen Folgen der extrem lockeren Geldpolitik überwiegt. Hätte die EZB dies in der Vergangenheit nicht stärker abwiegen müssen?