Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Die Casinos Austria kommen nicht aus den Schlagzeilen. Nach dem Bekanntwerden der WhatsApp-Nachrichten des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache an den damaligen Finanzminister Hartwig Löger (mehr dazu - premium) gehen erneut die Wogen hoch. Die Causa könnte zudem eine Belastung für eine mögliche türkis-grüne Koalition darstellen, denn Grüne und Neos fordern nun einen U-Ausschuss (mehr dazu).

Aber auch ohne der Casinos-Causa gibt es „große inhaltliche Entfernungen“ in den Fachgruppen der türkis-grünen Verhandler. „Das ist nicht vergleichbar mit Türkis-Blau“, sagt Grünen-Chef Werner Kogler. Man werde sicher länger Zeit brauchen, um zusammenzufinden. Mehr dazu

Fest steht allerdings seit heute, dass es zur Casinos-Affäre eine Sondersitzung des Nationalrats geben wird. Die Sitzung muss nun binnen acht Werktagen (also spätestens Donnerstag in einer Woche) einberufen werden. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Ausnahmezustand in Teilen Österreichs: Die Schäden nach den starken Regen- und Schneefällen in Salzburg, der Steiermark, Kärnten sowie Tirol sind groß. In Bad Kleinkirchheim wurde ein Wohnhaus von einer Mure erfasst. Der 79-jährige Besitzer kam dabei ums Leben. Mehr dazu

Architekt und „Presse“-Karikaturist Gustav Peichl verstorben: Der Architekt, auch bekannt als Karikaturist „Ironimus“, ist am Sonntag im 92. Lebensjahr nach kurzer schwerer Krankheit in seinem Haus in der Himmelstraße in Wien-Grinzing gestorben, wo er seit 1962 lebte. Mehr dazu

Abholzung im Amazonas: Zwischen August 2018 und Juli 2019 wurden so viel Bäume abgeholzt wie zuletzt vor 11 Jahren. Die Fläche entspricht ungefähr jener von Oberösterreich. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Hermann Schützenhöfer, der Volksschauspieler: Hermann Schützenhöfer wird seine erste Wahl gewinnen. Oliver Pink zeichnet seinen weiten Weg vom „linken“ Rebellen zum Landeshauptmann der Steiermark nach. Mehr dazu [premium]

Die Demontage der Psychologie: Für Wiens Psychologen ist die Versorgung der Bevölkerung in den Krankenhäusern kaum noch aufrechtzuerhalten. Von der Stadt und der Gewerkschaft fühlen sie sich im Stich gelassen, schreibt Köksal Baltaci. Mehr dazu [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Nicht jede Postenbesetzung ist ein Skandal: Die Aufregung um die Besetzung von Posten und Aufteilung von Einflusssphären innerhalb einer Koalition ist zu einem guten Teil heuchlerisch, meint Martin Fritzl. Mehr dazu

Ein Volksbegehren setzt sich für das bedingungslose Grundeinkommen in Österreich ein. Ist das vorstellbar? Und: Würden Sie noch arbeiten, wenn Sie nicht mehr müssten? Diskutieren Sie mit!

Bild des Tages

Adieu, Gustav Peichl. Zum neunten Geburtstag der ''Presse am Sonntag'' hatte der Architekt und Karikaturist die Jubiläumsausgabe gestaltet: Für diese Ausgabe führte er auch ein Gespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz. (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Tipp für den Abend

TV: Österreichs bester Tennisspieler Dominic Thiem ist heute ab 21.15 Uhr beim „Talk aus Hangar 7“ auf Servus TV zu Gast.

Lesestoff: Sie sind die beiden Altmeister des politischen Thrillers: Seit über 50 Jahren schreibt der Brite John le Carré Spionageromane - in „Federball“ lässt er seinem Frust über Brexit und Trump freien Lauf. Kollege Frederick Forsyth ist da mit „Der Fuchs“ patriotischer. Mehr dazu

Was morgen passiert

Lettland gegen Österreich. Die EM-Qualifikation geht für Österreich weiter, fix qualifiziert ist das Nationalteam nach dem 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien am Sonntag ja bereits. Um 20.45 startet das Match in Riga, ORF 1 überträgt. Viele Stammspieler werden beim Finale der EM-Qualifikation geschont. Mehr dazu.

Morgen ist Welt-Toilettentag. Dieser wurde übrigens erstmals im Jahr 2001 ausgerufen, seit 2013 steht auch die UNO offiziell dahinter. Der Hintergrund ist natürlich weniger lustig: Das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen für mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung stellt ein massives Gesundheitsproblem dar.

Zitat des Tages