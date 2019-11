Naomi Campbell wehrt sich gegen Weinstein und Epstein-Vorwürfe

(c) APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX (JEAN-BAPTISTE LACROIX)

Das 49-jährige Model fühlt sich von den Medien unfair behandelt. Sie habe weder eine Verbindung zu Harvey Weinstein noch zu Jeffrey Epstein gehabt. Grund sei ihre Hautfarbe.

Naomi Campbell fühlt sich von der Presse angegriffen, indem ihr Kontakte zu in Ungnade gefallenen Größen wie Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein nachgesagt werden. Dabei sei sie als einzelne Person willkürlich "herausgegriffen" worden, das vor allem etwas mit ihrer Hautfarbe zu tun, erklärte sie im Interview mit „The Guardian“.

In der "Mail On Sunday" wurde Anfang des Jahres etwa geschrieben, dass das Model mit "haarsträubenden Charakteren" befreundet sei. Dazu wurden Bilder von Campbell mit beiden Männern gedruckt. Im Interview mit "The Guardian" erklärt die 49-Jährige nun ihren Standpunkt: "Ich habe tausende Menschen bei Events getroffen und bin mit ihnen fotografiert worden - es gibt Bilder von mir mit jedem" Warum sie aus hunderten Menschen, die ebenfalls mit denselben Personen posiert haben, herausgegriffen werde, und somit ihr Ruf beschäftigt werde, können sie sich nur durch ihre Hautfarbe erklären.

"Wir wissen alle, worum es geht", berichtet sie im Interview weiter, während sie eine ganze Reihe dunkelhäutiger Stars aufzählt, die von Boulevardzeitungen attackiert wurden. Darunter etwa Formel-1-Star Lewis Hamilton oder Tennis-Ass Serena Williams. Und auch auf Herzogin Meghan kam das Topmodel zu sprechen.

"Ich weiß nicht, wie Meghan Markle damit umgeht, aber ich bin froh, dass sie sich verteidigt." Erst im Oktober verklagte Prinz Harry zwei britische Boulevardzeitungen, da unter anderem private Briefe veröffentlicht wurden.

Über ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein hat das Model bereits Anfang im August gesprochen. In einem Video, das sie auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte, bestritt sie, von den Vorwürfen gewusst zu haben und bezeichnete die Verbrechen als "unhaltbar". Sie traf den Investmentbanker vor 18 Jahren durch ihren Exfreund Flavio Briatore. Außerdem saß Epstein immer wieder in der ersten Reihe der "Victoria's Secret"-Modeschauen.

>> „The Guardian“

(Red.)