Die Pioniere in den Ländern

In Oberösterreich gab es schon 2009 erste Projekte.

Linz. Die Oberösterreicher brüsten sich ja gern damit, Vorreiter zu sein. Zumindest wenn es um die Begegnungszone geht. In Freistadt im Mühlviertel gab es jedenfalls schon 2009 ein Pilotprojekt zur Begegnungszone. Auch wenn es diese erst seit 2013 rechtlich gibt.

Seither müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger die Altstadt bei maximal 20 km/h teilen. Grund für die Begegnungszone ist der historisch gewachsene Stadtkern – und die damit verbundenen engen Gassen. Auch in Linz gibt es einige Begegnungszonen. Auch hier wurde man schon vor 2013 aktiv. So wurde die Begegnungszone in der Herrenstraße bereits 2009 vorbereitet – im Zuge von Sanierungsprojekten im Kulturhauptstadtjahr. Linz trug den Titel 2009. Auch die Klosterstraße sanierte die Stadt mit niveaufreien Gehsteigen – und testete dort das Konzept.

Tastkante für Sehbehinderte

Mittlerweile gibt es deutlich mehr Begegnungszonen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Etwa im Stadtzentrum rund um Pfarr- und Domgasse sowie die Blumauerstraße und die südliche Landstraße. Letztere entstanden im Zuge des Baus des neuen Musiktheaters. Durch die südliche Landstraße fährt auch die Straßenbahn. Sie hat noch eine Besonderheit. Am Ende des ehemaligen Gehsteigs gibt es eine „Tastkante“ von drei Zentimetern für Sehbehinderte und Blinde. Sie sollen so sicher die Straße nützen, indem sie abschätzen können, wann die Straßenbahnschienen kommen.

Für Österreichs zweitgrößte Stadt hat Graz erstaunlich wenige Begegnungszonen: Nur zwei, die dafür aber schon seit Langem: 2012 startete bei der Grazer Karl-Franzens-Uni am Sonnenfelsplatz das Shared-Space-Projekt: Rund um den Platz mit dem stark frequentierten Kreisverkehr wurden alle Verkehrszeichen entfernt, alle Verkehrsteilnehmer waren gleichberechtigt unterwegs. 2013 wurde der Sonnefelsplatz dann zur Begegnungszone – und bekam wieder Verkehrsschilder. 2013 wurde auch das Gelände des LKH Klinikums Graz in eine Begegnungszone umgestaltet, mit dem Ziel, das Areal für Patienten, Besucher und Mitarbeiter sicherer zu machen. Busse und Autos sind weiterhin erlaubt – müssen sich aber an Tempo 20 halten. (win/mpm)

