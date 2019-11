Die Konfliktzonen des Xi Jinping

Omnipräsent selbst in Hongkong bei einer Protestaktion – und im Rest Chinas sowieso: Xi Jinping, seit sieben Jahren an der Macht, entwickelt Züge eines Personenkults, der viele an Mao erinnert. Der Präsident führt die kommunistische Partei und die Volksrepublik mit harter Hand.

(c) Kin Cheung / picturedesk.com