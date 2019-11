Israel hat die Entscheidung der US-Regierung begrüßt, den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland nicht länger als Verstoß gegen internationales Recht zu betrachten. Netanyahu hat es als Korrektur einer "historischen Fehlentscheidung" gelobt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die US-Entscheidung zum israelischen Siedlungsbau als Korrektur einer "historischen Fehlentscheidung" gelobt. US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Montag mitgeteilt, die US-Regierung sehe im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoß gegen internationales Recht mehr.

"Diese Politik reflektiert die historische Wahrheit - dass das jüdische Volk keine ausländischen Kolonialisten in Judäa und Samaria (Westjordanland) sind", sagte Netanyahu am Montag nach Angaben seines Büros. "Tatsächlich werden wir Juden genannt, weil wir das Volk von Judäa sind."

Israel bleibe weiterhin bereit, mit den Palästinensern Friedensverhandlungen aufzunehmen. Aber man werde weiterhin alle Argumente zurückweisen, nach denen die Siedlungen illegal seien, sagte Netanyahu laut der Mitteilung.

Ex-Militärchef Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß begrüßte ebenfalls die Entscheidung. Gantz ist derzeit nach der Parlamentswahl im September mit der Regierungsbildung beauftragt.

„Kein Zweifel am Recht“ auf Land

"Es gibt keinen Zweifel am Recht des israelischen Volkes am Land Israel", sagte Außenminister Israel Katz laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Montag.

Er dankte der Regierung von US-Präsident Donald Trump für ihre "anhaltende und starke Unterstützung". US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Montag mitgeteilt, die US-Regierung sehe im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoß gegen internationales Recht mehr.

Schon vor der US-Ankündigung Pompeos hatte die israelische ultrarechte Ex-Justizministerin Ayelet Shaked auf Twitter dazu aufgerufen, die israelischen Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. "Das jüdische Volk hat das gesetzliche und moralische Recht, in ihrem historischen Heimatland zu leben", schrieb Shaked. "Jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Souveränität auf diese Siedlungen anzuwenden."

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen erobert. Die Vereinten Nationen stufen die Gebiete als besetzt ein und berufen sich auf internationales Recht. Im Westjordanland und Ost-Jerusalem leben mittlerweile mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Der UN-Sicherheitsrat hatte 2016 einen vollständigen Siedlungsstopp von Israel gefordert. Siedlungen wurden in der Resolution 2334 als Verstoß gegen internationales Recht und als großes Hindernis für einen Frieden in Nahost bezeichnet.

Palästinenser kritisieren US-Entscheidung

Die Palästinenserführung hat die US-Entscheidung kritisiert. "Israelische Siedlungen stehlen palästinensisches Land, beschlagnahmen palästinensische natürliche Ressourcen und beuten sie aus", so Saeb Erekat, Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) am Montag.

Die Siedlungen beschränkten zudem das Recht auf Bewegungsfreiheit der palästinensischen Bevölkerung, sagte Erekat. Er verwies auf das Völkerrecht, das ganz klar die Rechtswidrigkeit der israelischen Siedlungen definiere. Er rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln gegen "das unverantwortliche Verhalten der USA" auf.

