"Wegen Hassnachrichten": Lehrerbewertungs-App ist offline

Der 18-jährige Benjamin Hadrigan bei der Präsentation der App in der Vorwoche.

Der 18-jährige Erfinder der umstrittenen App hat so viele Hassnachrichten bekommen, dass sich das Team zu diesem Schritt entschlossen habe, berichtet der „Kurier“.

„Es ist ein Fehler aufgetreten“ ist beim Öffnen der umstrittenen Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“ derzeit zu lesen. Grund dafür ist kein technischer Fehler, sondern ein bewusster Schritt der Verantwortlichen. Die App und die Webseite wurden, wie der „Kurier“ berichtet, am Montagabend offline genommen.

Zu diesem Schritt haben das Team um den jungen Erfinder Benjamin Hadrigan nicht die anhaltende Kritik und die drohenden rechtlichen Schritte der Lehrergewerkschaft bewogen, sondern die Hassnachrichten, die Hadrigan seit dem Start am vergangenen Freitag erhalten hat, heißt es. „Und das gegen nur eine Person, die noch dazu sehr jung ist", sagt eine Pressesprecherin gegenüber dem „Kurier". Hadrigan feierte am Montag seinen 18. Geburtstag. Der Schritt, die App offline zu nehmen, bedeute, wie es heißt, nicht das Ende von "Lernsieg". Vielmehr solle der Fokus verlagert werden - weg von Hadrigan, hin zu einer breit aufgestellten Initiatoren-Gruppe. Näheres soll am Dienstagvormittag bekannt gegeben werden.

„Lehrer vor digitalem Pranger schützen"

Mit der kostenlosen App konnten Schüler in Österreich und Deutschland seit Freitag ihre Lehrer und Schulen bewerten. Dafür wurde eine Datenbank mit rund 90.000 Lehrern und den entsprechenden Schulen angelegt. Dort können Schüler ihre Pädagogen ab der AHS-Unterstufe bzw. Neuen Mittelschule (NMS) in Kategorien wie Unterricht, Fairness oder Pünktlichkeit mit einem ("Nicht Genügend") bis fünf Sternen ("Sehr Gut") bewerten. Bei weniger als fünf Sternen kann in vorgegeben Unterkategorien konkretisiert werden, welche Mängel es gibt, etwa dass der Unterricht zu langsam oder nicht spannend genug aufgebaut ist. Für jede Schule gibt es dann ein Ranking der "besten" Lehrer.

Das sorgte für harsche Kritik. Am lautesten war die der Lehrergewerkschaft. Erst am Montag rief die AHS-Lehrergewerkschaft Bildungsministerin Iris Rauskala „dringend“ dazu auf, „im Sinn ihrer gesetzlichen Fürsorgepflicht aktiv zu werden und die LehrerInnen vor diesem digitalen Pranger zu schützen." Die Lehrervertreter befürchten, dass "Daten von LehrerInnen und SchülerInnen verkauft werden könnten": "Für uns liegt der Verdacht nahe, dass das Geschäftsmodell dieser App eine groß angelegte Handynummernsammelaktion in der für die Werbebranche höchst lukrativen Gruppe der Jugendlichen ist“, hieß es. Die Bildungsministerin sprach sich zuletzt zwar klar gegen Bashing aus. Rechtlich könne man aber wohl nur schwer gegen eine derartige private Initiative vorgehen, sagte sie.

