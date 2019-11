Lenzing legt Grundstein für größtes Lyocell-Werk der Welt

Der oberösterreichische Faserkonzern baut in Thailand ein neues Werk. Die erste Ausbaustufe kostet 400 Millionen Euro.

Die Lenzing Gruppe startete in der Vorwoche mit der feierlichen Grundsteinlegung planmäßig und offiziell mit dem Bau des größten Lyocell-Werks der Welt in Thailand. Es wird mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr dem Konzern dabei helfen, der hohen Nachfrage nach Lyocellfasern nachzukommen und gleichzeitig die eigene Führungsposition am Markt für Spezialfasern zu stärken. Das Investitionsvolumen für eine erste Produktionslinie liegt bei 400 Millionen Euro. Potenziell können drei weitere Linien am Areal errichtet und betrieben werden.

Das Projekt ist für Lenzing von großer Bedeutung, da es der erste Schritt ist, die Lyocellfaserproduktion nach Asien zu bringen, wo sich die größten Märkte, die wichtigsten Kunden und das größte Wachstumspotenzial in der Spezialfaserproduktion befinden. Die Fertigstellung der Produktionsanalage soll im dritten Quartal 2021 erfolgen. Mit der Produktion der ersten Fasern wird bereits im vierten Quartal desselben Jahres gerechnet.