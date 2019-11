Unwetter: Dreijähriger aus Heiligenblut ins Spital geflogen

Auch am Dienstag ist die Lage im Süden Österreichs noch angespannt. Zwei Häuser in Osttirol wurden von einer Mure beschädigt. Ein Blinddarmdurchbruch sorgte für einen nächtlichen Einsatz.

In Oberkärnten ist die Lage auch am Dienstag in der Früh angespannt geblieben. In der Nacht hatte es wieder zu regnen und schneien begonnen, die Niederschlagsmengen blieben aber gering. Am Montagabend musste ein drei Jahre alter Bub aus Heiligenblut ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden, er hatte einen Blinddarmdurchbruch erlitten. Heiligenblut war schon seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Der Flug wurde laut ÖAMTC mit Nachtsichtbrillen durchgeführt. In Dölsach in Osttirol beschädigte eine Mure zwei Wohnhäuser.

In Kärnten blieb auch am Dienstag der Zivilschutzalarm in einigen Gemeinden aufrecht. Weitere Murenabgänge wurden nicht gemeldet. Trotzdem blieben zahlreiche Schulen geschlossen. Laut dem Bezirkshauptmann Brandner wurde "vieles bereits abgearbeitet, einige Baustellen haben wir aber noch offen". Nun hätten Versorgungsflüge Priorität, zudem werde es weitere Erkundungsflüge geben. Man habe auch Schneefräsen angefordert, so Brandner, da man Straßen räumen wolle.

Dafür wird auch das Bundesheer eingesetzt. "Ein Zug der Pioniere aus Villach kommt herauf und wird sich von Obervellach in Richtung Mallnitz vorarbeiten. Sie kommen mit schwerem Gerät", sagte Walter Egger vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal gegenüber dem ORF Kärnten. Insgesamt 20 Pioniere wurden im Bezirk Spittal in Bewegung gesetzt, sie sollen die Mölltalbundesstraße räumen, wie Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten erklärte. Sie sollen die Straße von Geröllmassen und umgestürzten Bäumen befreien. "Dazu sind fünf Hubschrauber mit insgesamt rund 45 Soldaten im Einsatz", sagte Hofmeister. Sie sollen unter anderem Versorgungsflüge durchführen, so ist Mallnitz derzeit nur auf dem Luftweg erreichbar. Auf Hochtouren läuft auch die Wiederherstellung der Stromversorgung, laut dem Energieversorger Kelag waren in der Früh noch einige 100 Haushalte ohne Strom.

Evakuierungen in Osttirol

In Osttirol kam es in der Nacht auf Dienstag in Dölsach zu einem Murenabgang, die eine Steinschlagsicherung, die Gemeindestraße sowie zwei darunterliegende Wohnhäuser samt einer Holzhütte teilweise schwer beschädigte. Die betroffenen Häuser wurden evakuiert, verletzt wurde niemand.

Die Bewohner wurden bei Verwandten untergebracht, berichtete die Polizei. Bei einem der Wohnhäuser drückte die Mure die Fenster ein und gelangte ins Innere des Gebäudes.

Auch im Osttiroler Gaimberg kam es am Montag Abend zu einer Evakuierung: Weil ein Hangrutsch nicht mehr auszuschließen war, wurden die darunterliegenden Wohnhäuser evakuiert. 18 Personen aus sieben Häusern wurden zum Teil in einem Hotel oder bei Verwandten untergebracht.

Auch in Natters im Bezirk Innsbruck Land kam es Montagabend zu einer Evakuierung wegen eines drohenden Hangrutsches. Der steile, durchweichte Hang setzte sich auf einer Breite von 20 Metern ab und gefährdete ein darunter befindliches Haus. Nach der Begutachtung durch einen Landesgeologen wurden die 92-jährige Bewohnerin und ihre Pflegerin evakuiert und ebenfalls bei Verwandten untergebracht.

1000 Haushalte ohne Strom

Dienstagfrüh waren noch rund 1000 Haushalte ohne Strom. In der Nacht waren zwischenzeitlich nur noch 800 Kunden unversorgt, berichtete die Tinetz. Indes dauerten viele Straßensperren weiter an.

Wie der Tag verlaufen werde, hänge stark vom Wetter ab und wie weit die Front über Osttirol hinwegzieht. Für den Dienstag war im Bezirk wieder mit starken Schneefällen zu rechnen, bevor dann am Mittwoch Wetterbesserung eintreten sollte.